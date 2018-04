Ricardo Costa: "Està bé que un responsable polític de tant en tant assumisca responsabilitats, demane disculpes i es penedisca"

Tan sols un mes després que ho fera l'expresident Francisco Camps, el que va ser el seu número dos en el PP valencià, Ricardo Costa, ha comparegut aquest dimecres en el Congrés dels Diputats en el marc de la comissió de recerca sobre el presumpte finançament il·legal del Partit Popular.

Costa ha ratificat en seu parlamentària la seua declaració en l'Audiència Nacional el passat mes de gener, quan va confessar les pràctiques de finançament il·legal del PPCV i va apuntar directament a Camps com a principal responsable d'aquesta pràctica, "absolutament tot", així com el seu penediment i petició de perdó per alguna actuació que no va ser capaç "de detenir". "Quan hi ha responsabilitats pel mig, cal demanar perdó, i jo ho vaig fer en seu judicial", ha assenyalat l'exsecretari general dels populars valencians a preguntes del socialista Artemi Rallo.

L'exsecretari general del PP ha respost amb evasives a les preguntes del socialista i del diputat de Compromís, Joan Baldoví. De fet, no ha volgut ni nomenar als qui va assenyalar en l'Audiència Nacional per formar part de la trama de finançament il·legal del PP valencià. "Li faré arribar la meua declaració", ha respost al portaveu socialista.

Costa, qui tampoc ha volgut valorar el fet que Francisco Camps no estiga assegut en el banc dels acusats, ha explicat que des de maig de 2012 no ha tingut cap aparició per a parlar sobre aqueix presumpte finançament: "en aquest temps no he parlat amb ningú, mai trobarà una declaració pública meua en els últims set anys i hi ha hagut un període de reflexió, sobre les conseqüències que tot açò va a tenir, inclòs en la meua vida familiar". A aqueixa reflexió interna, "fonamentalment en els últims dos anys", ha atribuït Costa el seu canvi de postura respecte a la seua versió inicial en el que al finançament il·legal del PPCV es refereix.

"Un responsable polític està ben que de tant en tant assumisca responsabilitats, demane disculpes i es penedisca", ha sentenciat l'exnúmero dos de Francisco Camps a preguntes de Baldoví. Posteriorment ha puntualitzat que no vol donar lliçons "a ningú".

Costa ha repetit, tal com va declarar en seu judicial, que Gènova li va comunicar que la pràctica que hi haguera empresaris finançaren actes del partit estava prohibida, "tal com jo vaig advertir". "Si es va enviar a algú del partit la directriu perquè no es treballara amb Orange Market, a mi no va ser, i si es va enviar al partit, no es va fer", ha apuntat l'exdirigent popular, qui ha fet autocrítica en reconèixer que tal vegada havia d'haver denunciat aquesta pràctica en seu judicial.

"Jo el que sé és que Bárcenas li anava a traslladar a Lapuerta la informació per a traslladar-li-ho a Camps. La meua obligació va ser dir-ho. Podria haver fet un pas més i denunciar-ho davant la justícia i no ho vaig fer", ha reiterat, preguntat sobre l'ordre interna de Rajoy per a no contractar amb l'empresa de la trama Gürtel.

Costa ha narrat més endavant com li va parlar a Bárcenas sobre la trama de facturació del PP valencià: “Vaig anar a denunciar una situació i Bárcenas va corroborar que era il·legal, que no es podia fer. Va dir que era un*Filesa 2 i que li ho traslladaria a Lapuerta, el seu superior”. Ha dit que no li consta si Lapuerta li ho traslladara a la direcció regional.

Costa ha tornat a apuntar a Francisco Camps i Vicente Rambla com a responsables de la presa de decisions en les campanyes investigades. "Jo en 2007 no era secretari general, era el número tres del partit. Òbviament les prenia el president Camps recolzat per un equip de campanya en el qual jo estava i que coordinava Rambla", ha dit.

Costa, encara amb evasives, s'ha mostrat penedit de no haver denunciat la corrupció en el seu partit amb anterioritat. "El moment en el qual algú et sol·licita fer alguna cosa que no està bé tens dues possibilitats, encara que siga el teu superior, fer-ho o denunciar. Jo no ho vaig denunciar i per açò estic en aquesta situació”, ha reconegut al diputat Joan Tardà.

Preguntat per la relació del partit amb Álvaro Pérez, 'El Bigotes', ha comentat que es queixava de la freqüència amb la qual rebia els pagaments. A la diputada d'Unidos Podemos Yolanda Díaz li ha reconegut que "Jo em preguntava com es pagava tot".

L'exidirigent popular ha marcat entorn de 2005 el moment en el qual va prendre consciència de com funcionava el partit, a preguntes del diputat de Ciutadans Toni Cantó. "Va haver-hi un moment en el qual em vaig adonar que estava en una situació on no sabia dir que no. Em traslladen per marcar un terme temporal. En 2005 em traslladen com es paguen les despeses del PP", ha reconegut en diverses ocasions. En 2006, ha indicat a la representant d'Unidos Podemos, es presenta Pérez com a interlocutor.

Del testimoniatge de Costa, Cantó dedueix que Camps va mentir en la seua anterior compareixença, en dir per exemple que no despatxava amb ell. "No sé com es finançava el PP, no tinc ni idea, no sé res del finançament. Mai vaig veure els comptes del PP, no era la meua competència", va dir Camps.