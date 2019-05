La tensió pels representants socialistes de la Diputació de Castelló acaba ajudant a pujar un afí a Colomer a la presidència

L’elecció dels dotze diputats provincials de Castelló fa més gran la bretxa en el PSPV de la província. La tensió entre les famílies socialistes de la província creix en haver de decidir els que seran els seus representants en la institució i, especialment, el seu president. Les agrupacions de municipis de més de 5.000 habitants han alçat la veu contra el criteri del secretari general provincial, Ernest Blanch, perquè han elegit alcaldes de poblacions menudes per a la meitat de la llista.

Dimecres es va reunir l’executiva provincial per presentar els seus candidats, que ha de ratificar la comissió equivalent de la direcció federal, i els noms no han agradat a una part important de la província, que creu que s’ha deixat sense quota el 80% de la població, pel fet de no incloure els alcaldes de Vila-real, la Vall d’Uixó o Benicarló en la llista. Municipis en què els socialistes han recollit molt bons resultats després d’aquest 26M.

Precisament, una de les veus més crítiques aquest dijous ha sigut la de l’alcalde de Vila-real, José Benlloch, que ha organitzat una roda de premsa en què ha dit que la proposta projecta “una imatge lamentable” i que si no es corregeix estarà “molt decebut” amb el seu partit. Benlloch ha aconseguit revalidar la majoria absoluta dels socialistes a Vila-real i que la seua formació traga un 26% d’avantatge als populars.

El pols dels socialistes per controlar la Diputació de Castelló no acabarà bé per a Ximo Puig. La bretxa entre els seus afins i la família més pròxima a MariaJosé Salvador, exconsellera d’Habitatge, i Francesc Colomer, responsable autonòmic de Turisme, ha crescut amb aquestes últimes decisions i és possible que es continue engrandint. Dels 12 escollits, el favorit per a presidir la Diputació de Castelló és Josep Martí, alcalde de Suera.

Segons apunten dirigents socialistes, el perfil de Martí és baix, afí al matrimoni Colomer-Salvador, que no posaria en perill el seu lideratge a la província. Martí ha sigut secretari general del PSPV de Millars, professor de Filosofia i director d’un institut a Castelló.

De les 12 persones elegides dimecres per a formar el grup socialista, sis són edils i alcaldes de municipis menuts –per davall de 5.000 habitants–, i els altres sis regidors, de capitals comarcals. El secretari general provincial, Ernest Blanch, ha elegit SantiPérez, alcalde del Forcall, pel partit judicial dels Ports; RuthSanz, regidor a Càlig i Fernando Juan, per Vinaròs RuthSanz i Fernando Juan; JosepMartí, alcalde de Suera, per Llucena; XimoHuguet, alcalde d’Onda, Luisa Monferrer, de Borriana i Manel Martínez, alcalde de la Vilavella, pel partit judicial de Nules, i per Castelló Carles Selma –la Pobla Tornesa–, Patrícia Porta, regidora a Castelló; Santiago Agustí, d’Almassora; Abel Ibáñez, de Vilafamés i Virginia Martí, de Cabanes.