El jutge pregunta al València CF si uns quants agressors ultres del 9 d’Octubre són socis del club

El jutge que investiga les agressions protagonitzades per membres de l’extrema dreta durant la festivitat del 9 d’Octubre ha ordenat noves diligències a la Brigada Provincial d’Informació (BPI) de la Policia Nacional per a completar la documentació dels 18 imputats.

Les noves perquisicions van encaminades a determinar la vinculació d’almenys 14 dels investigats amb la penya Yomus i amb el València CF.

I és que, com va informar eldiario.es, malgrat que el grup es va dissoldre oficialment el 2013, els seus membres han continuat actius i els denunciants de la causa del 9 d’Octubre (Moviment contra la Intolerància –acusació popular– i l’ONG Xarxa Espanyola d’Immigració i Ajuda al Refugiat) han demanat que se’ls acuse d’associació il·lícita.

Així, en una interlocutòria emesa el 25 de juny passat, el magistrat ha sol·licitat al BPI que confirme quants dels investigats pertanyen o han pertangut al grup Yomus o a qualsevol altre de semblant i qui o quins n’han sigut simpatitzants.

A més, ha demanat un informe detallat sobre la naturalesa dels tatuatges de cadascun dels investigats i que confirme si, en el moment dels fets, algun membre del grup que va arribar a la plaça de Sant Agustí entonant càntics i amb el braç enlaire pertanyen o han pertangut a la penya Yomus o alguna altra de naturalesa semblant.

El jutge també ha sol·licitat informació al València CF sobre si les persones investigades són o han sigut socis del club, si tenen o han tingut abonament de la Curva Nord i si és cert que aquesta part de la graderia d’animació va ser impulsada per la penya Yomus.

Finalment, sol·licita informació sobre si, per part del València CF o per qualsevol altra entitat, s’ha pres cap mesura contra els acusats arran de les agressions de membres de l’extrema dreta i, en cas afirmatiu, que es concreten les mesures adoptades.

En les dues hores que van generar el caos al centre de València, aquest grup de persones, alguns d’ells amb equipatges i banderes del València CF, van cantar consignes dels Ultras Yomus i es van arengar quan alguns dels seus membres van agredir una dotzena de manifestants per la llengua.

Segons vídeos aportats a la investigació que du a terme el Jutjat d’Instrucció número 15 de València, uns 50 o 60 membres de Yomus que al matí ja havien estat en la processó cívica van arribar en grup i cantant a la contramanifestació liderats per històrics membres de la penya com Vicent Estruch 'Alfarrasí', imputat en la causa per les agressions, o Joan Josep Martínez, condemnat per haver apunyalat un jove a València.