Tres de los cuatro menores internados en el CIE de Zapadores, en libertad tras las comprobaciones de Fiscalía

Tres de los cuatro menores argelinos internados en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores de València desde comienzos de este mes han quedado en libertad al comprobarse que no superan los 18 años, a raíz de la denuncia efectuada por la Campaña CIE No ante la Fiscalía de Menores, según ha informado la entidad.

Según ha apuntado, la liberación del cuarto menor "depende de las pruebas para determinar su edad que ordene la Fiscalía y de la validación de la copia de su partida de nacimiento en la que consta que tiene 17 años, tal como el mismo chico aseguró al ser detenido".

Sin embargo, CIE No ha advertido de que existe el riesgo de que sea deportado "si las nuevas pruebas no se realizan en las próximas horas y el Consulado de Argelia no pone impedimentos para que sea devuelto a su país en la comparecencia del menor ante la legación diplomática prevista para mañana".

La campaña denuncia que el encierro de menores en los CIE "viola toda la normativa internacional de protección de los niños y niñas y la legislación española, desde la propia Constitución hasta las disposiciones del Ministerio del Interior, que establece que no podrá acordarse el ingreso de menores en los centros de internamiento".

No obstante, según añade, en estos cuatro casos, "como en muchos otros", los menores han sido trasladados "directamente desde las pateras al CIE sin habérseles practicado todas las pruebas médicas establecidas y a pesar de que sus rasgos físicos denotan minoría de edad".

La denuncia de la Campaña provocó que la Fiscalía de Menores abriera diligencias preprocesales con el fin de determinar la edad de los cuatro chicos con exactitud.

El 18 de diciembre ordenó la libertad de uno de ellos al comprobarse documentalmente que tiene 17 años aunque estuvo 17 días encerrado en el CIE; el 19, se ordenó la libertad del segundo, tras establecer las pruebas médicas que su edad aproximada es de 17 años y después de 10 días interno, y el día 20 se puso en libertad al tercero -13 días interno- al considerar la Fiscalía que es menor de edad.