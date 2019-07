El PSOE amenaza con tumbar el nombramiento de Maroto como senador autonómico de Castilla y León

El PSOE amenaza con tumbar el nombramiento del vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, como senador por Castilla y León. La designación del político vasco se conoció el pasado jueves después de que el propio afectado hubiese calificado de "rumores" y "confidenciales" las informaciones que circulaban al respecto.

Pero es posible que el alavés, que se ha tenido que empadronar en un pequeño pueblo de Segovia para poder ser designado como senador de una comunidad en la que nunca ha vivido, se quede sin puesto. Por el momento, el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha convocado una reunión de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista antes del pleno de elección de senadores de este martes para "tomar una decisión". Así lo ha anunciado desde las inmediaciones del Congreso de los Diputados, donde se encuentra siguiendo el Debate de Investidura.

Tudanca ha explicado que "el PSOE de Castilla y León acostumbra a ser coherente". Para tumbar a Maroto, el Partido Socialista tiene que sacrificar también a los dos senadores que designa, Teresa López y Fran Díaz. La votación de los senadores es conjunta, y todos los diputados autonómicos tienen que votar "sí", "no" o "abstención" en una sola papeleta.

Así, los candidatos se entenderán designados si alcanzan el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. 41 diputados de los 81 de la Cámara tendrán que decir sí. El PSOE cuenta con 35 escaños, el PP con 29, Ciudadanos con 12, Podemos con 2, y Vox, UPL y Por Ávila con uno cada uno.

Si en la primera votación no se obtuviese la mayoría establecida, se procederá inmediatamente a efectuar una segunda votación en la que los candidatos se entenderán designados si alcanzan el voto favorable de la mayoría simple, que tan sólo requiere más síes que noes. Si tampoco en esa segunda votación se produjese la designación de los candidatos propuestos se procederá a la tramitación de sucesivas candidaturas.

El precedente de Miquel Iceta

No sería la primera vez que un parlamento autonómico bloquea la designación de un senador, el PSOE lo vivió en primera persona el pasado mes de mayo, en el Parlament de Catalunya. El pleno rechazó la designación de Miquel Iceta como senador autonómico. Con 25 votos a favor, de socialistas y 'comuns', 65 en contra del bloque independentista y las 39 abstenciones de Ciudadanos y PP, el primer secretario del PSC no consiguió apoyos suficientes. No sólo no pudo convertirse en senador: su desgnación era el paso previo para ser elegido presidente del Senado. El bloqueo a Iceta rompió una tradición con 40 años de historia, nunca antes había pasado. Lo ocurrido podría dejar de ser excepcional este martes, cuando se lleve a cabo una votación que podría poner a un vasco sin relación con Castilla y León representándola.