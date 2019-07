La desaparición de miles de pacientes en las listas de espera sanitarias desata el primer choque en la coalición PP-Cs de Castilla y León

El gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos de Castilla y León ha tenido su primer desencuentro: mientras que el vicepresidente, consejero de Transparencia y portavoz de la Junta, Francisco Igea, alertó este jueves de un "desfase" de 8.928 pacientes que no aparecen en la lista de espera estructural, paso previo a la cita para la intervención quirúrgica, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, dice que es "falso" y exige "rigor" a "todos".

Según expuso Igea en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, en los hospitales de Castilla y León a 1 de julio de 2019 había 31.074 pacientes en lista de espera quirúrgica, aunque en la lista de espera estructural, a partir de la que se hacen las citaciones, sólo aparecen 22.146 personas, lo que supone un desfase de 8.928 pacientes. El descuadre aparece también en la lista de espera para consultas, con 60.595 pacientes que no figuran, mientras que en pruebas diagnósticas los datos varían de los 4.892 pacientes que no aparecen en la lista de espera para someterse a un TAC, los 2.653 en el caso de resonancia magnética, 19.199 en las listas de ecografías y 2.157 que no están en las listas para mamografías, entre otro datos que aportó.

Este viernes, el portavoz del Grupo Parlamentario, Raúl de la Hoz, ha desmentido a Igea y ha intentado corregir sus explicaciones. "El objetivo de Ciudadanos y del Partido Popular es ser transparentes pero también ser rigurosos. Sobre todo, en una materia tan sensible como la Sanidad, el rigor se hace especialmente necesario", ha advertido. Para De la Hoz "no es bueno confundir a la opinión pública".

Personas que no quieren operarse en verano

El portavoz del PP en las Cortes ha criticado además al PSOE y ha comentado que las listas de espera quirúrgica "separándolas de las listas de espera de consultas o de pruebas diagnósticas, tienen dos componentes y además hay una ley estatal que determina cómo se elabora la lista quirúrgica", algo que "en Castilla y León, desde siempre se ha respetado porque hay una la ley estatal que determina cómo ha de elaborarse y qué ha de tenerse en cuenta a la hora de constituir las listas".

"Es falso decir que hay más de 9.000 personas más en la lista de espera estructural de las que han sido reconocidas, eso es sencillamente mentira. Hay una lista de espera estructural , que es la que ha sido publicada, y después hay lo que se denomina una lista de espera total", ha precisado De la Hoz.

Según él, la diferencia está en "personas que o bien no han podido ser operados por causa médica que desaconseja la operación o las que se les ha ofrecido ser operados y lo han rechazado", algo "evidente en verano", cuando hay pacientes, según De la Hoz que rechazan ser operados en ese momento y elevan la lista pero dejan de formar parte de la estructural. Es el caso también de personas a las que se ofrece derivarlas a otros centros y lo rechazan, por lo que salen de la lista estructural. "Conviene ser transparente, conviene ser riguroso y dejar claro de qué estamos hablando. En ningún caso la Junta de Castilla y León ha mentido en listas de espera ni en el pasado ni en el presente, rigor y transparencia", ha declarado De la Hoz.

Cs: "Igea ha sido claro, los datos no coinciden"

Lo cierto es que Francisco Igea aportó los datos de los desfases explicando cómo se elaboraban las listas y descartando que pudieran deberse a una variabilidad clínica o a una "causalidad". Según el portavoz, las cifras indican que "algo ocurre con los sistemas de registros" que hace que haya "listas de espera más o menos abultadas", por lo que la próxima semana se reunirá con los gerentes de los hospitales de Castilla y León para analizar las causas.

"Estas variaciones no tienen mucha explicación", insistió Igea, que indicó que hay "una "probabilidad muy baja" de que esta situación se haya producido al "azar". Lo que quiere investigar ahora el vicepresidente castellanoleonés es si esos desfases se deben a un sistema de registro "anticuado", si hay personas "que no hacen lo correcto" o si existen instrucciones sobre cómo registrar las listas de espera.

La portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, que se encontraba con De la Hoz porque ambos han dado una rueda de prensa sobre la propuesta de eliminar aforamientos, ha sido tajante ante el desmentido del portavoz del PP: "El vicepresidente lo ha dejado muy claro, ha hablado de la lista de espera estructural y de la total y ha dicho que había un desfase que no era normal. También explicó que a veces hay desfases pequeños que se comprobarán con cada gerencia. No coincidían los datos, nos henos llevado una sorpresa y lo comprobaremos", ha zanjado.