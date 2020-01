Pilar el Olmo se ve obligada a defender a Martínez-Bermejo en el pleno de Valladolid tras los ataques del PSOE

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, se ha visto en la tesitura de tener que salvar la cara de su concejal José Antonio Martínez-Bermejo, el edil que ha dividido al grupo municipal tras reclamar los atrasos correspondientes del sueldo por el anterior mandato. Del Olmo ha tenido que defender a su concejal, ausente en la votación, después de los duros ataques que ha lanzado contra él el portavoz socialista Pedro Herrero.

Este martes, en el pleno ordinario de enero, los concejales del Ayuntamiento de Valladolid han votado sobre el informe de la Secretaría Jurídica del Ayuntamiento que fue solicitado después de que 9 de los 29 ediles del anterior mandato reclamasen los atrasos correspondientes de sus sueldos. José Antonio Martínez-Bermejo, el único concejal del de aquella corporación que ha pedido que se le devolviese el atraso, lo ha hecho a espaldas de la líder del PP en el Ayuntamiento, Pilar del Olmo, que se opuso.

Del Olmo ha iniciado su intervención declarando que no iba hacer ninguna manifestación sobre el tema. Aunque la semana pasada la presidenta del PP de Valladolid aseguró que no tomaría medidas contra el concejal, durante el pleno ha advertido de que el acuerdo del pleno sobre el que se han abstenido, "por su puesto es recurrible", sin especificar nada más. Todo el PP se ha abstenido -junto a Vox-. El concejal popular Martínez-Bermejo se ha abstenido de la votación, como ha recomendado el Secretario del Ayuntamiento.

El PSOE y Valladolid Toma la Palabra han votado a favor aduciendo que independientemente de cómo les parezca los concejales que lo solicitan "tienen derecho a reclamar" ese 10% del sueldo durante seis meses. Los duros ataques que ha lanzado el portavoz socialista, Pedro Herrero, contra Martínez-Bermejo han obligado a Del Olmo a mover ficha, que ha tenido que defender al mismo edil que se ha roto la unidad el Partido Popular en el Ayuntamiento.

Señora del Olmo. Nos ha aludido a los dos.Herrero. El promotor de esta reclamación que es el señor Bermejo aseguró que había informado a la presidenta de su grupo sobre la presentación la Señora del Olmo dijo haberse enterado por la prensa y añadió que los reclamantes no son sus concejales y que es una reclamación del pasado. "Sepan que la razón por la que el señor Bermejo reclama ahora ese dinero es porque entiende la política como una oportunidad para satisfacer su insaciable necesidad de protagonismo y afán por llamar la atención", ha espetado Herrero durante su intervención.

Aunque los socialistas han votado a favor de que los exediles recuperen la cantidad correspondiente, el portavoz socialista ha aprovechado la oportunidad para cargar contra Bermejo y contra varios exmiembros del PP en el Ayuntamiento durante el anterior mandato. Herrero ha criticado que la senadora Mercedes Cantalapiedra haya reclamado 988 euros o que el consejero Jesús Julio Carnero pida 123 euros después haber pasado "ocho años sin asumir ninguna responsabilidad ni haber abierto el pico reclama".

"Mientras ninguno de los concejales de aquellla corporación han reclamado un céntimo, el señor bermejo reclama unas cantidades que ni ética ni estéticamente está justificado cobrar". Pero el peor parado ha sido quien sí repite en la corporación municipal. "El señor Bermejo es el causante de la estrategia de crispación del anterior mandato, la misma que desata su partido a nivel nacional, y se estrenó en la investidura del señor Puente", ha señalado Herrero, antes de apuntar que esas cantidades "ni ética ni estéticamente está justificado que las cobre".

"A quienes le padecimos durante el anterior mandato no nos sorprende que haya querido aprovechar esta oportunidad para dar la nota y que se vuelva a hablar de él, aunque sea mal. Sin valorar las consecuencias que tiene para su partido, o puede que sí, porque a estas alturas lo que el señor Bermejo demuestra creer es que su partido está en deuda con él", ha espetado el edil socialista.

La defensa, interesada o no, que Herrero ha hecho de Del Olmo al contraponer a la actual líder del PP de Valladolid con su antecesor, ha hecho que la actual portavoz popular tuviera que salir a defender al mismo concejal de su grupo que se ha negado a seguir sus directrices sobre el cobro de los sueldos. La tensión ha ido en aumento cuando le ha llegado su turno a la portavoz del PP. "Yo le pido al portavoz del grupo socialista que retire del acta todos esos reproches a un concejal del Grupo Popular por cosas que no ha hecho ahora mismo", le ha transmitido del Olmo.

"Me parece lamentable que hayamos convertido una reclamación de unas diferencias salariales en un linchamiento y eso desde mi grupo no se puede consentir", ha continuado la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta. "Todo lo que ha dicho me parece reprobable y reprochable". Con cierta sorna ha contestado su homólogo socialista, que ha asegurado que lo que su intervención es más bien "un favor". "Así les damos un motivo para que se reconocilien empatice usted con el señor Bermejo ya que él no empatiza con el resto de sus compañeros de partido y así tienen un motivo. Por pura vergüenza yo haría lo que él: no estaría aquí, pero no solo hoy, sino nunca más", ha rematado.

Mociones aprobadas y rechazadas

El Pleno ha aprobado la moción del Grupo Socialista para instar a la Junta de Castilla y León a cumplir con los acuerdos del Consorcio de la Feria de Valladolid que suponen que la Junta tenga que aportar un millón de euros para las obras de mejora del recinto. La moción se ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos municipales salvo Vox.

También el pleno ha aprobado una moción para instar tanto a la Junta de Castilla y León como al nuevo Gobierno central a que pongan en marchas medidas que prevengan y frenen la adicción a la ludopatía. Además, también se han aprobado medidas de ámbito municipal como eliminar progresivamente los anuncios en soportes publicitarios municipales, establecer limitaciones urbanísticas a la implantación de las casas de apuestas en el PGOU y realizar campañas formativa

El PP no ha logrado sacar adelante sus mociones para la modernización de los mercados municipales y del polígono de Argales. En ambos casos, los concejales del equipo de Gobierno han defendido los trabajos que se llevan a cabo en ambos campos. La propuesta de Ciudadanos para la incentivación del establecimiento de empresas innovadoras responsables con el desarrollo sostenible tampoco ha salido adelante, al igual que la de Vox que planteaba medidas estructurales para mejorar la calidad del aire.