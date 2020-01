Del Olmo asegura que no tomará medidas contra los concejales del PP de Valladolid que reclamen la devolución del 10% de su sueldos por atrasos

En 2008, el Ayuntamiento de Valladolid acordaron una rebaja del 10% del sueldo de los concejales, una medida que no se aprobó en 2018 aunque se siguió aplicando Durante 2019, los concejales no recibieron el total de su salario, y ahora, varios exediles del PP -uno de ellos aún en el Grupo Municipal- reclaman esa diferencia La presidenta del PP de Valladolid no tomará medidas y se escuda en que la petición no parte de sus concejales: "Es una reclamación es del pasado"