El pleno del Ayuntamiento de Valladolid rechaza reprobar al alcalde de León como pedía el PP

El pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha rechazado una enmienda del Grupo Popular para reprobar al alcalde de León, José Antonio Díez Díaz, tras sus "declaraciones reiteradas" contra Óscar Puente. La moción ha sido modificada por el PP durante el pleno, sustituyendo el término "reprobación" por "condena enérgica" de sus comentarios. Con todo, la mayoría de los grupos municipales han votado en contra de la propuesta que ha defendido el concejal 'popular' José Antonio de Santiago-Juárez, el mismo edil que solicitó en septiembre designar a Valladolid como capital oficial de Castilla y León.

Tanto el PSOE como Valladolid Toma la Palabra han votado en contra de la moción y han apostado por tender puentes con León y con otras ciudades de la Comunidad Autónoma. Sólo PP y Ciudadanos han apoyado la moción de Santiago-Juárez, mientras que Vox se ha abstenido.

En su intervención, de Santiago-Juárez, ha recordado que el objetivo de la moción no era defender a la persona de Óscar Puente como alcalde de Valladolid, sino a la "institución" que representa. De Santiago-Juárez ha criticado "la falta de luces largas" de aquellos que han interpretado la iniciativa como una defensa del socialista Óscar Puente, entre ellos, ha reconocido, algunos miembros de su propio partido.

El PP de Valladolid buscaba, en un principio, la reprobación de José Antonio Díez por los ataques continuos que ha lanzado el regidor leonés contra el de Valladolid, ambos del partido socialista. "Los insultos de este señor hacia el alcalde, que no hacia Óscar Puente, no son una cosa esporádica, no es objeto de un día malo. Es algo mantenido en el tiempo, no una crisis de un día", ha señalado el edil popular. También, en la propuesta de reprobación, el PP acusaba a Díez de querer "romper" con Castilla y León, mediante la creación de la región leonesa.

"Este hombre lo único que tiene de bueno es que se llama José Antonio, como yo", ha espetado de Santiago Juárez sobre el alcalde leonés del que ha dicho, "debe llevar también las luces cortas". El regidor del Ayuntamiento Óscar Puente, ha intervenido hacia el final del debate, momento en el que ha reconocido que antes de iniciarse el pleno había pedido al PP que retirara la moción puesto que sentía incomodidad por la situación.