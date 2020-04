El presidente de Castilla y León traslada a Sánchez que no se dan las condiciones para volver al trabajo este lunes

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comparecido este domingo tras la videoconferencia que ha mantenido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de dirigentes de las Comunidades Autónomas. Mañueco ha explicado que ha trasladado al Gobierno que desde Castilla y León consideran "que no se dan las circunstancias" para que mañana un porcentaje de la población se incorpore a la vida laboral.

El presidente de la Junta ha trasladado a Sánchez una serie de preguntas sobre esta desescalada, como si cree que se dan las condiciones para que este lunes, 200.000 trabajadores de la Comunidad Autóno acudan a sus centros laborales con seguridad. Según Mañueco, el presidente no ha planteado "nada sobre las garantías o sobre el uso de mascarillas entre los trabajadores que esta semana vuelven a sus puestos".

"Consideramos que el Gobierno debe especificar cómo, cuándo y a quién se va a entregar el material. Ha habido divergencias de las comunidades para plantear la reapertura de actividad económica mañana lunes. La postura de Castilla y León ha sido clara", ha reiterado en varias ocasiones.

"El presidente del Gobierno ha hablado de un informe de expertos. No nos lo ha trasladado y queremos conocerlo", ha sentenciado el presidente. Según Mañueco, los sectores consultados por su ejecutivo han concluido "el trabajo se tiene que desarrollar con seguridad y ahora no se garantiza". Mañueco le ha pedido una reunión de expertos de todas las Comunidades Autónomas que "a día de hoy no han sido convocados".

Recomendación de no utilizar el transporte público

Mañueco ha pedido que se garantice ese material de protección a los trabajadores. Y, aunque son las empresas las que tienen que tomar decisiones, es el Gobierno "el que debe garantizar seguridad en el transporte para lugares de trabajo". Desde su Gobierno se recomienda a todos los trabajadores que no utilicen transporte público, "que vayan andando, en bicicleta, moto o coche particular".

Aunque el Gobierno central se ha comprometido a repartir mascarillas en estaciones de Metro y Cercanías, Mañueco ha recordado que la Comunidad Autónoma carece de estos servicios, por lo que la responsabilidad de dotar a los trabajadores de esta protección, depende del Gobierno y no de las Comunidades. "Ha dicho el presidente que a través de las fuerzas de seguridad del Estado, pero no puedo decir nada más, porque nada nos han dicho", ha sentenciado. "Espero que tengamos mayor información".