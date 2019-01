Malta autoriza el desembarco de los 49 rescatados por dos ONG tras un acuerdo con ocho países de la UE

El primer ministro maltés, Joseph Muscat, ha asegurado este miércoles que "es cuestión de horas" la llegada a Malta de las 49 personas que desde hace más de 12 días se encuentran esperando para desembarcar tras ser rescatadas por los barcos humanitarios de las ONG alemanas Sea Watch y Sea Eye. En el primer caso, ya sumaban 19 días en alta mar tras el rechazo de Italia y Malta, el récord de tardanza de la UE en ofrecer un puerto seguro, a pesar de los continuos llamamientos de la organización para conseguir un puerto seguro.

We thank @JunckerEU @Avramopoulos and @MartinSelmayr for the important assistance in brokering a solution for #SeaWatch3 and also in relocating migrants rescued by #Malta -JM

Muscat ha adelantado en una rueda de prensa que un barco militar transbordará a los rescatados y después serán redistribuidos en ocho países europeos: Alemania, Francia, Portugal, Irlanda, Rumania, Luxemburgo, Holanda e Italia. El pacto alcanzado recuerda a la solución cerrada a finales de junio para permitir el desembarco en Malta del buque humanitario Lifeline, que permaneció seis días en alta mar con 234 personas a bordo ante el cierre de los puertos italianos, así como la que permitió el desembarco del barco Aquarius el pasado agosto, que llegó a La Valeta con 141 rescatados para ser reubicados en seis países europeos. En este nuevo acuerdo, sin embargo, no está España, a diferencia de lo que ocurrió en ambos casos.

"Me alegro de que nuestros esfuerzos por desembarcar a los migrantes en Malta hayan traído resultados y que todos los que están a bordo desembarquen ahora mismo. Felicito a Malta por permitir este desembarque y los Estados miembros que mostraron una solidaridad activa en la aceptación de los migrantes", ha asegurado el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, en Twitter. No obstante, Avramopoulos ha apuntado que la Unión Europea "no puede seguir confiando en soluciones ad hoc desorganizadas cuando se trata del desembarco de migrantes que entran".

The EU decided to release their 49 hostages. After 19 days at sea, our guests will finally reach a safe port. This represents a confession of state failure, policy must not be made at the expense of people in distress. Thanks to all that were with us in these days. #United4Med