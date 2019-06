El barco Sea Watch entra en aguas italianas por motivos de "emergencia" desafiando el veto de Salvini

El barco de la ONG alemana Sea Watch con 42 migrantes ha comunicado que ha entrado en aguas territoriales italianas por motivos "de emergencia", con lo que rompe la prohibición del Ministerio del Interior del país, el ultraderechista Matteo Salvini, que les había impedido su ingreso y se enfrenta así a sanciones y procesos penales.

En un comunicado, la ONG explica que ante la situación "más desesperada que nunca" de los migrantes que llevan 14 días en el barco, la capitana se ha visto obligada a entrar en las aguas territoriales italianas bajo "la ley de emergencia".

"Basta, entramos. No por provocación, sino por necesidad, por responsabilidad", ha dicho la entidad en su perfil de Twitter. Llevaban días alertando de que las condiciones no hacían más que deteriorarse a bordo de la nave, que se encontraba hasta este miércoles en aguas internacionales frente a la isla de Lampedusa.

"Ninguna institución europea está dispuesta a asumir la responsabilidad y defender la dignidad humana en la frontera de Europa en el Mediterráneo. Es por ello que tenemos que asumir la responsabilidad nosotros mismos. Entramos en aguas italianas ya que no nos quedan otras opciones para garantizar la seguridad de nuestros huéspedes cuyos derechos básicos han sido violados durante el tiempo suficiente", ha dicho el presidente de Sea Watch.

🔴🔴”Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo”.



In 14 gg nessuna soluzione politica e giuridica è stata possibile, l’Europa ci ha abbandonati.



La ns Comandante non ha scelta.https://t.co/MltJ2RME4F