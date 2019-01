Una semana sin puerto seguro: Sea Watch espera en aguas italianas permiso para desembarcar a 47 rescatados

El barco de la ONG alemana Sea Watch, que espera desde hace una semana un puerto para los 47 migrantes rescatados en el Mediterráneo, se encuentra actualmente en aguas italianas, a poco más de una milla de Siracusa, en Sicilia, aunque Italia se niega a autorizar su desembarco.

La Guardia Costera italiana ha informado en un comunicado de que "las condiciones climáticas adversas" han obligado a las autoridades italianas a conceder a la embarcación la entrada en "aguas territoriales italianas y se le ha asignado un punto base frente a la costa de Siracusa para garantizar la seguridad de las personas a bordo". Los guardacostas han explicado que al lugar se han desplazado patrulleras de esta institución y de la Guardia di Finanza, la policía financiera y de fronteras.

La ONG ha escrito en las redes sociales que está "a 1,4 millas del puerto de Augusta", en la provincia de Siracusa, y ha denunciado que las autoridades italianas los bloqueen en esa posición sin permitirles llegar a tierra.

To shelter from adverse weather conditions, #SeaWatch3 has been assigned a berth 1.4 miles from the ports of Augusta, Marina di Melilli, Siracusa.



Only an off-shore anchorage, so far, no #PortOfSafety. #United4Med pic.twitter.com/iIl946mMbT