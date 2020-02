Una comparsa del carnaval de Cádiz defiende a los menores no acompañados frente a las amenazas de Vox

La situación de los menores extranjeros no acompañados se ha colado en los carnavales de Cádiz. La comparsa 'Oh capitán, mi capitán' cantó durante la final del certamen del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de este año un pasodoble en defensa de los niños y adolescentes denominados 'menas' y en contra del señalamiento por parte de la extrema derecha.

"Y siente el frío sudor, el estrecho es tan ancho que nunca tiene fin y cuando ya estás aquí. Que allí era niña perseguida por ser hembra y aquí no es niña para las mafias que la acechan. Allí era niña que escapaba de una guerra. Aquí no hay niña, que aquí solo es una MENA", reza la letra de la agrupación de Tino Tovar, que se alzó con el primer premio el pasado viernes.

Una de las letras más bonitas que se han escuchado este año en el carnaval de Cádiz, en defensa de los menores migrantes no acompañados y en contra de la ultraderecha que los señala. Ellos son la comparsa '¡Oh capitán, mi capitán!' y han ganado el primer premio. pic.twitter.com/mO9aGqZv23 — Kamchatka (@kamchatka_es) February 22, 2020

La comparsa también hace referencia a Vox, que señala a los menores "porque no tienen papeles y son todos unos delincuentes". "No hay derecho, ley, ni frontera que esté primero que la sonrisa de un niño y de una niña", cantaron en el Gran Teatro Falla de Cádiz.

Durante las últimas campañas electorales, el partido de Santiago Abascal ha utilizado a los menores que migran solos a España como principal eje de su discurso. Han llegado a acudir a concentraciones frente a centros de menores para denunciar las falsas "manadas" de inmigrantes y el aumento de la "delincuencia", algo que asocian con estos niños y adolescentes a pesar de que las ONG y los organismos especializados exigen evitar la criminalización y detener los discursos de odio contra este colectivo vulnerable.

En respuesta a estas afirmaciones, la comparsa 'Oh capitán, mi capitán' se subió al escenario del Falla para denunciar las acusaciones y pedir "no hincarles más los colmillos". "Amenazar a un niño es de mafioso y de inhumano. No sé cómo se puede ser tan canalla y dormir tranquilo", finaliza el pasodoble.