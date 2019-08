Los inspectores de trabajo denuncian la falta de recursos y "patética negociación" del Gobierno sobre su órgano director

Dura carta del conjunto de sindicatos de inspectores de trabajo a la ministra Magdalena Valerio. Varias organizaciones han suscrito una misiva en la que denuncian la falta de medios materiales y personales de la Inspección y, en especial, la falta de presupuesto y de estructura de su órgano director (el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo). Los representantes de los inspectores critican la falta voluntad del Gobierno para avanzar en la negociación al respecto, que califican de "patética" y "vacía". La Inspección, subrayan, se encuentra "abandonada por el Gobierno y por sus máximos responsables".

El documento, que han difundido desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social en redes sociales, ha sido suscrito tanto por los sindicatos de clase como por las organizaciones profesionales.

Carta dirigida a @mvalerio_gu, firmada por los Sindicatos de @empleogob. Es urgente fortalecer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. No hay presupuesto, los ordenadores tienen más de 10 años y tenemos poco personal, @UPIT_ITSS@CCOO@CSIFnacional@UGT_Comunica@FEDECA1pic.twitter.com/uz4bB5vkq9 — inspectoresdetrabajo (@instrabajoyss) August 8, 2019

En total, firman la carta CCOO, UGT, CSIF, la Unión progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), el Sindicato de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social, la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) y la Confederación Intersindical Gallega, (CIG).

"Patética negociación"

Los inspectores de trabajo ponen el acento en la "paradójica" situación de que la Inspección protagonice noticias por sus actuaciones contra el fraude laboral, en especial debido a planes específicos aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez en este sentido en la última legislatura, y al mismo tiempo "se encuentre abandonada por el Gobierno y por sus máximos responsables".

Ese abandono, explican representantes de UPIT y del Sindicato de Inspectores de Trabajo, se plasma en la "falta de voluntad, más bien al contrario" de negociación del Ministerio de Trabajo con los representantes de los trabajadores de la Inspección de Trabajo, afirma Mercedes Martínez Aso (UPIT): "Parece que existe un deseo de paralizar cualquier propuesta para la puesta en marcha del Organismo Estatal".

"La patética negociación que arrancó hace tres meses está vacía, nos lleva a un callejón sin salida y a un conflicto inevitable si no cambia, de manera radical, la forma de entender la misma, sus ritmos y, fundamentalmente, los contenidos que deben contemplarse en ella", recoge la carta.

El Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo fue creado en 2015 por una ley del Gobierno de Rajoy, pero no fue hasta casi tres años después cuando se aprobaron sus estatutos para ponerse en marcha (cuando el plazo máximo que marcaba la normativa era de tres meses).

"Cuatro años después, el Organismo no tiene presupuesto, no tiene una relación de puestos de trabajo, no existe carrera profesional, los medios materiales están absolutamente obsoletos, con ordenadores de 2008... El Organismo Estatal se supone que debería estar volando y apenas andamos", denuncia Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo.

Las portavoces de ambos sindicatos profesionales indican que el conjunto de organizaciones sindicales han decidido decir 'basta' en esta carta porque, aunque el retraso en las negociaciones se remonta mucho tiempo atrás, "no vemos ninguna voluntad" del Gobierno y "no podemos esperar más".

Ercoreca subraya que los planes del Ejecutivo socialista contra el fraude en la contratación temporal y parcial, que contará con una nueva campaña tras el éxito de la primera, "se quedan en papel mojado" si no se dota de medios a la Inspección y se sostienen gracias "al esfuerzo" de su plantilla, que necesita mejorar sus condiciones.

Trabajo recibirá a los sindicatos

Fuentes del Ministerio de Trabajo niegan el abandono que denuncian los sindicatos. "En ningún momento hemos abandonado a la Inspección. Al contrario, este Gobierno ha puesto en valor a la Inspección de Trabajo más que ningún otro con el Plan Director por un Trabajo Digno que está permitiendo mejorar las condiciones de trabajo y la calidad en el empleo a miles de personas", indican.

Las mismas fuentes oficiales recuerdan que "en cuanto a medios humanos en agosto superamos ya los 2.000 efectivos entre inspectores y subinspectores de trabajo , la cifra más alta de la historia". En el Ministerio destacan en relación a los medios materiales "la circunstancia de que nos encontramos en prórroga de los Presupuestos Generales del Estado".

Desde Trabajo aseguran que los sindicatos "por supuesto serán recibidos próximamente", en respuesta a la reunión que las organizaciones han demandado a la ministra Magdalena Valerio.

El Sindicato de Inspectores de Trabajo y UPIT coinciden en que la intención de los representantes de los inspectores es "construir y no destruir", pero si no se observan cambios en la actitud de negociación del Ministerio no descartan movilizaciones y otras actuaciones. "Tenemos la intención de ir todas las organizaciones sindicales unidas", sostiene Martínez Aso.