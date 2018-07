Primer día de huelga de los trabajadores de Amazon: "Un 80% de seguimiento y no ha salido ningún camión"

Los trabajadores del mayor centro logístico de Amazon en España, situado en San Fernando de Henares (Madrid), comienzan la huelga de 72 horas que anunciaron la semana pasada. Por el momento no se ha llegado a un acuerdo con la empresa en material salarial, una de las principales prioridades de los trabajadores. El Convenio sectorial "impuesto unilateralmente" es otro de los motivos por los que el comité de empresa y los sindicatos han convocado los paros, que se extenderán hasta el 18 de julio, coincidiendo con el Prime Day, día creado por Amazon para impulsar las ventas.

"Hoy no ha salido ningún camión de la plataforma logística de San Fernando de Henares", cuenta Marc Blanes, miembro del comité de empresa y portavoz del sindicato CGT, que además añade que hasta el momento un 80% de trabajadores secundan los paros. "Han entrado a la plataforma únicamente 60 trabajadores de la plantilla de Amazon y empleados contratados por ETT", explica Douglas Harper, delegado de CCOO en Amazon.

Los trabajadores demandan que se mantenga su convenio colectivo propio –más garantista que el sectorial por el que se rigen actualmente– y una cláusula de garantía salarial, con un compromiso de subidas salariales para los próximos años: "queremos un incremento salarial adaptado a la realidad de Amazon", señala Blanes. La empresa muestra una actitud de diálogo abierto e indica que "la remuneración total de los trabajadores del centro logístico de San Fernando de Henares se encuentra en el rango alto del sector logístico", según fuentes de Amazon.

"El año pasado se enviaron alrededor de medio millón de pedidos en el Prime Day", explica Blanes. "El objetivo de la huelga es realizar el mayor impacto posible para que se den cuenta de que sin trabajadores la plataforma no funciona", sostiene. Los sindicatos esperan que la negociación termine en acuerdo, pero por el momento "hasta que no haya un preacuerdo firmado, no hay opciones de desconvocar la huelga", defiende Blanes.

El martes 17 de julio se llevará a cabo una manifestación en Torrejón de Ardoz, convocada por sindicatos y colectivos de trabajadores afectados por la precariedad, en la que exigirán a las multinacionales como Amazon o Inditex una "justa distribución de la riqueza" y "mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores". Además se manifestarán en contra de las deslocalizaciones de los centros de producción y reivindicarán una "fiscalidad progresiva".