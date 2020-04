La UE insta a los gobiernos nacionales a coordinar la salida de las restricciones por el coronavirus

Bruselas instará esta semana a los gobiernos nacionales a coordinar su salida de las restricciones de coronavirus: busca evitar cualquier repetición de la confusión de iniciativas nacionales dispares que marcaron el comienzo de la crisis. No obstante, Alemania, Austria, República Checa y Dinamarca ya comienzan a rebajar restricciones.

Según un documento interno al que ha tenido acceso el Financial Times, la Comisión Europea instará a los gobiernos a que se pongan en contacto para relajar los controles fronterizos, reabrir tiendas y otros pasos para volver a la normalidad. El documento de cuatro páginas, distribuido a las capitales nacionales el lunes, esboza la posición de la Comisión, antes de su publicación esta semana, de directrices oficiales sobre el levantamiento de las medidas de bloqueo.

"Como mínimo, los Estados miembros deben notificarse entre sí y a la comisión a su debido tiempo antes de que levanten medidas y tengan en cuenta sus puntos de vista", dice el documento difundido por el Financial Times, titulado Hoja de ruta europea hacia la salida de la pandemia de Covid-19. "Es esencial que haya un enfoque común y un marco operativo".

El documento de la Comisión dice que un aumento en los casos de coronavirus es inevitable una vez que se levantan las medidas de confinamiento, no importa lo gradualmente se haga, y destaca que la capacidad de las unidades de cuidados intensivos será un criterio esencial para resolver si se pueden aliviar los bloqueos. El texto defiende que la salida debería ser gradual.

El presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, ha enviado este lunes una carta al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la que resume las decisiones tomadas por los ministros de Finanzas de la zona euro el jueves pasado con vistas a la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE del próximo 23 de abril.

En su carta, Michel recopila las "tres redes de seguridad de la UE contra la pandemia y el fondo de recuperación"; unas decisiones que los líderes deberán ratificar y, en el caso del fondo, avanzar.

"Algunos miembros afirmaron que [el fondo de recuperación] debería basarse en la emisión de deuda común, mientras que otros abogaron por soluciones alternativas, en particular en el contexto del marco financiero plurianual. Al igual que con las medidas restantes adoptadas, estamos interpelados por un sentido de urgencia para establecer el Fondo de Recuperación en el contexto de un plan integral de recuperación", reconoce Centeno en su carta, constatando el debate abierto en la UE entre los países que abogan por emitir deuda común, como España, Francia o Italia, y quienes lo consideran un anatema, como Alemania, Holanda, Austria y Finlandia.

Today I published my letter to @eucopresident Michel to help frame the report agreed by the #Eurogroup last Thursday on the 3 EU safety nets against #covid19 outbreak & a recovery fund. https://t.co/Q4Rl3NPdQ6pic.twitter.com/bz0OJ824KB