Las asociaciones de autónomos rechazan los cambios propuestos por el Gobierno para prorrogar la prestación por cese

Las principales organizaciones de autónomos rechazan la propuesta de prórroga del cese de actividad presentada por el Gobierno, porque quieren que se prorrogue en los mismos términos que la actual, según han señalado las organizaciones tras la reunión que han mantenido este miércoles con el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha afirmado que no puede aceptar la propuesta presentada por el Gobierno, "porque no es una prórroga, sino que varía muchísimo en cuanto a lo que venía sucediendo".

De hecho, ha señalado que de extenderse con el planteamiento del Ejecutivo, se dejaría fuera a más del 90% de los 450.000 autónomos que en estos momento están cobrando el cese de actividad.

"Los dejaría fuera porque estos trabajadores por cuenta propia han agotado ya el periodo contributivo que venían disfrutando, pero no por su culpa, sino por las restricciones y limitaciones que se han venido decretando", ha dicho Amor.

Así, ha explicado que exigir pedir tener periodo contributivo es lo que haría que este 90% de los autónomos actuales que reciben esta prestación se queden fuera.

No obstante, Amor ha señalado que se va a seguir negociando durante los próximos días, pero que ya le han trasladado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que "no está dispuesto a que se dejen fuera de las ayudas a autónomos" y que esta propuesta no la puede aceptar.

Por su parte, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha destacado que hay puntos comunes de encuentro y que se dan por cerrados, pero que se va a seguir trabajando a lo largo de estos días para tratar de cerrar un acuerdo que debe "marcar una prolongación exacta del cese de actividad extraordinaria compatible con el desarrollo de la actividad".

Abad ha destacado que es en la prestación compatible con la actividad donde existe una discrepancia mayor, pero que "espera que se pueda solucionar a lo largo de estos días, porque es absolutamente imprescindible que los miles de autónomos que reciben esta prestación continúen con la misma si cumplen con los requisitos, al menos hasta el mes de septiembre".

Respecto al resto de temas, Abad ha afirmado que espera que se puedan encontrar bases sólidas de acuerdo para poder refrendar a lo largo de esta semana, antes del martes, un acuerdo definitivo en el que autónomos, el Gobierno y los interlocutores sociales podamos decir que hemos resuelto una vez más "la papeleta tremendamente delicada" de renovar el cese de actividad y las ayudas para el próximo trimestre.

"Dejar a muchos autónomos desprotegidos"

Por su parte, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) cree que la propuesta del Ministerio no es una prórroga de las medidas vigentes, sino un ajuste en las mismas que "cambia sustancialmente" sus condiciones. "Nos tememos que pueda suponer dejar a muchos autónomos desprotegidos en un momento decisivo para la recuperación económica", ha alertado la organización que dirige María José Landaburu.

Uatae entiende que la medida más efectiva sería extender las prestaciones ahora en vigor, en previsión cierta de que su alcance vaya siendo más reducido porque el avance de la vacunación va traduciéndose en una mejor situación económica y una menor demanda de prestaciones.

Así, sobre la propuesta concreta del Gobierno, a la organización le preocupa especialmente que la prestación compatible con la actividad suba de 50% al 75% el umbral de disminución de ingresos y que exija no haber agotado los períodos de cotización generados, ya que supone un "agravio" respecto a los trabajadores acogidos a ERTE y puede traducirse en dejar fuera de la prestación a muchos autónomos que lo necesitan.

"Saludamos la voluntad de diálogo y esperamos poder seguir negociando los próximos días para llegar a un acuerdo satisfactorio", ha señalado la organización.

El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, se ha reunido este miércoles con las principales asociaciones de autónomos para abordar la prórroga hasta el 30 de septiembre de las ayudas especiales para el colectivo puestas en marcha por la pandemia, que llevan en marcha desde marzo de 2020.

En abril más de 450.000 autónomos resultaron beneficiaros de estas prestaciones, que también conllevan la exoneración de las cuotas. Además, según ha recordado el Ministerio, en el momento más intenso de afectación de la pandemia en el mercado laboral, llegaron a proteger a 1,46 millones de autónomos.

Desde marzo del año pasado a mayo de 2021, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha destinado a este colectivo alrededor de 9.700 millones de euros entre exoneraciones (unos 3.110 millones) y prestaciones (6.610 millones).