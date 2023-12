Inditex gana en nueve meses lo mismo que en todo 2022 pero frena sus ventas en otoño

Inditex lleva meses -tras el pinchazo de la pandemia- presentando al mercado datos económicos que mejoran los anteriores y este miércoles ha desvelado cómo le ha ido en los nueve primeros meses de su año fiscal, que va del 1 de febrero hasta el 31 de octubre. Tres trimestres en los que ha ganado 4.102 millones de euros. Esa cifra es prácticamente igual a lo que ganó en todo 2022, cuando su beneficio neto se situó en 4.130 millones de euros.

La dueña de Zara ingresó en estos nueve meses 25.609 millones, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el otoño presenta el único nubarrón en sus finanzas, porque sus ingresos repuntaron en el trimestre un 6,7%, por debajo de periodos anteriores, que estaría ligado a que ha sido inicio de temporada invernal más cálida que otros años.

Sin embargo, la empresa gallega asegura que “las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de noviembre y el 11 de diciembre de 2023 han crecido un 14% con respecto al mismo periodo de 2022”, según adelanta en su comunicado de resultados.

La compañía presidida por Marta Ortega no ha entrado en su conferencia con analistas a valorar cuestiones como la retirada de la campaña The The Jacket, de Zara, por contener imágenes que han generado controversia por considerarse una falta de respeto a las víctimas palestinas causadas por los ataques de Israel sobre Gaza. Tampoco ha dado previsiones sobre su nueva actividad de venta de prendas de segunda mano, Zara Pre-Owned.

Mercados “fragmentados”

En cambio, sí ha ahondado en oportunidades de negocio. Asegura que tiene presencia en 213 mercados, “con una baja cuota en cada uno de ellos y en un sector altamente fragmentado, por lo que vemos fuertes oportunidades de crecimiento”, apunta en su presentación de resultados.

“Seguimos estimando un creciente aumento de la productividad de las ventas en nuestras tiendas. El crecimiento bruto del espacio en 2023 se situará alrededor del 3% y continúa la tarea de optimización de las tiendas”, que pasa por cerrar los establecimientos más pequeños y centrarse en aquellos que tienen más superficie comercial. “Seguimos experimentando una evolución muy positiva en la venta online y esperamos una participación creciente de la misma en la venta total del grupo”, que no detalla. “A los tipos de cambio actuales, esperamos un impacto divisa del -4% en las ventas en 2023”, apunta.

Donde ya no ve problemas es en las cadenas de suministro, que sí percibía hace un año, lo que le llevó a llenar sus almacenes. Ahora habla de “normalización en las condiciones de la cadena de suministro”. “El inventario se redujo un 5% a 31 de octubre de 2023 respecto a la misma fecha del año anterior”, asume.