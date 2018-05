Es año de Mundial y las casas de apuestas lo saben. Todos los operadores más prestigiosos y reconocidos del mundo llevan ya un buen tiempo preparando estrategias y promociones que les permitan aprovechar todo lo que genera un evento semejante. La celebración de la venidera Copa del Mundo de Rusia (14 de junio al 15 de julio de este año) explica en gran parte por qué las casas de apuestas esperan cifras exorbitantes para 2018.

Si bien las excepciones están a la orden del día en todos los rubros, la industria del juego acumula unos cuantos años de crecimiento sostenido. El auge de Internet ha sido la excusa que las apuestas deportivas necesitaban para explotar en el mundillo online, donde a la vista está que desembarcaron para quedarse. Actualmente, las casas de apuestas ofrecen un sinfín de deportes, disciplinas, eventos y mercados para apostar, algo que sucede prácticamente todos los días. Sin embargo y pese a ello, hay determinados momentos en los que sus finanzas pueden mejorar considerablemente (o no): durante los grandes acontecimientos deportivos.

Los operadores suelen dar a conocer sus balances entre el cierre de un año y el comienzo del siguiente. Generalmente y en los últimos tiempos hemos visto reiteradas noticias de récords que se baten y ganancias que se multiplican para estas compañías que, evidentemente, han encontrado la receta para potenciar sus beneficios. Podemos ver una lista de los operadores de apuestas más exitosos aquí.

Por ejemplo, el grupo GVC Holdings, propietario de Bwin, reportó un incremento del 17% con relación a los ingresos netos por juegos correspondientes a 2017, alcanzando de esa forma los 925.6 millones de euros. Al mismo tiempo, la legendaria casa de apuestas del Reino Unido, William Hill, informó un aumento del 11% en sus ganancias de 2017 y en comparación con los números de 2016. Continuando con las muestras de lo mencionado más arriba, el reconocido grupo 888 Holdings también dio a conocer sus buenas nuevas en los meses iniciales de este año: concretamente, alcanzó un desarrollo del 4% con relación al período anterior.

Esperando el Mundial

No obstante, para demostrar que esto no se trata de ciencias exactas, la fusión entre Paddy Power y Betfair no derivó en los mejores resultados para el primer trimestre de 2018: efectuando la confrontación con el mismo lapso de 2017, los ingresos bajaron de 471 millones de euros a 462. En el caso de Paddy Power Betfair, los directivos esperan justamente que el Mundial 2018 les permita recuperar las pérdidas en cuestión.

Y de cara a lo que viene, tal como señala el título de este artículo, la Copa del Mundo de Rusia promete superar ampliamente a la anterior en lo que refiere a movimientos de dinero. Tanto en España como en otros países de habla hispana en los que el juego está regulado y funciona en un marco legal, se espera que el Mundial 2018 incremente las apuestas on line aproximadamente en un 30%, porcentaje que lógicamente puede variar según el país y también dependiendo de los resultados que se vayan dando en la competición.

Para tomar real noción de los montos de dinero que se moverán y que ya se están moviendo, los premios que se entregarán y los beneficios que reportarán las casas de apuestas, vale observar algunos números que han quedado del pasado Mundial de Brasil 2014. Hace cuatro años, las apuestas realizadas durante el mes del campeonato rondaron los 20.000 millones de dólares. La cifra impacta por sí sola pero mucho más si agregamos el dato de que habría sido cuatro veces más de las ganancias obtenidas por la FIFA con motivo de la organización. En materia de casas de apuestas, William Hill graficó a la perfección el constante crecimiento de este fenómeno cuando hace cuatro años anunció que en Brasil duplicó los beneficios conseguidos en Sudáfrica 2010.