Madrid y Lisboa reúnen la población suficiente para justificar una línea de alta velocidad

El número de viajeros potenciales dado el número de personas que viven a 30 minutos máximo de ella, justificaría sobradamente la construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad (LAV) entre Madrid y Lisboa, ya que son 10,342 millones de personas las situadas a lo largo del trazado, de los cuales nueve en el área de influencia de las dos capitales ibéricas

Sería además de las pocas líneas transfronterizas eficientes dentro del continente europeo ya que según un estudio del tribunal de cuentas de la Unión, los países se han dedicado a hacer AVE interiores sin conexión ni utilidad de comunicar países, y entre los que ponen de ejemplo como mala comunicación el Francia-España por el País Vasco, que afectaría negativamente a la utilidad de este eje atlántico Lisboa-Extremadura-Madrid-Francia, ya que este último país no tiene interés en prolongar tu TGV (tren de gran velocidad) desde Burdeos hacia Irún/Hendaya.

Hasta ahora no están resultando una buena inversión en general los AVE según ese tribunal de cuentas –la Comisión Europea discrepa- porque no hay un número inicial de población suficiente, los sobrecostes son frecuentes, y al final las velocidades medias no son las exigibles dado el número de estaciones ya que algunas sobran.

Pero por encima de ello, la alta velocidad no está vertebrando todavía a la Unión.

Para el tribunal de cuentas no debería hacerse ninguna LAV si en el primer año no se alcanza ya un número de usuarios de entre seis y nueve millones de personas; la línea Madrid-Barcelona es de las mejores europeas en ese sentido.

Por tanto había que partir de esos nueve millones de viajeros potenciales en principio, contados como habitantes de fácil acceso, que en 30 minutos o menos llegarían a la estación desde su casa; nueve de las 14 líneas europeas en funcionamiento o construcción no cumplen ese mínimo

La Madrid-Extremadura-Lisboa sí, son 10,342 millones de habitantes cercanos a la línea, de los que 6,177 están en la zona de Madrid y 2,8 en la de Lisboa. Luego Toledo capital aportaría 434.000 viajeros potenciales, Badajoz 227.000 y en quinto lugar Mérida 179.000.

Talavera de la Reina podría aportar 139.000, Cáceres 130.000, Plasencia 110.000 y Navalmoral 63.000.

La otra única población lusa, Évora, tiene solo 83.000 personas viviendo en un radio de 30 minutos de la ciudad.

644 kilómetros en total

Son 10 estaciones, situadas a una media de 81 kilómetros, para una distancia total ferroviaria entre Madrid y Lisboa de 644 kilómetros (437 de ellos entre Madrid y la frontera). El coste estimado por kilómetro entre Lisboa y Mérida sería de unos 5,5 millones de media, y la línea (con principios en Sines y Lisboa), tendría un ramal sur en territorio portugués en el kilómetro 118 desde su inicio, hacia el Algarve.

El coste total estimado es de 3.000 millones de euros de los que Europa pondría 500. Es esencial, para esta y todas las líneas, que para alcanzar una velocidad media comercial competitiva, se reduzca el número de paradas, ya que cada una retrasa la duración del viaje unos ocho minutos de media, y reduce esa velocidad comercial entre 3 y 16 kilómetros por hora, advierte el tribunal de cuentas.

Mientras el eje Madrid Lisboa suma 10,324 millones de personas a 30 minutos o menos de la línea, hay muchos ejemplos europeos donde no se cumple ese requisito de viajeros potenciales, como Múnich-Stuttgart, Milán-Venecia, o Madrid-Euskadi y su terminal en ‘Y’.

Madrid-Galicia, Madrid-León, el eje atlántico Coruña-Vigo, o Rin-Ródano tampoco dan la talla en número de viajeros posibles, pese a que entre las cuatro se han gastado ya 10.600 millones de euros. Al margen de ello en España hay estaciones que sobran como las de Guadalajara o Calatayud en la línea Madrid-Barcelona, según los criterios del órgano fiscalizador económico de la Unión Europea.