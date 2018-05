Una madre denuncia malos tratos a su hija autista en un colegio de Cáceres

Ana Belén Salas, la madre de una menor de 13 años, ha puesto una demanda en el Juzgado de Instrucción Número 7 de Cáceres por los malos tratos, amenazas y vejaciones que habría sufrido su hija autista en el Colegio Público San Francisco de esta ciudad.

Según han explicado en rueda de prensa junto a su abogado, Ángel Luis Aparicio, la denuncia es por un presunto delito continuado de malos tratos "físicos y psíquicos, vejaciones y amenazas veladas" contra la menor, que sufre Trastorno del Espectro Autista (TEA) "y apenas habla una docena de palabras".

La madre se decidió a ocultar una grabadora en la mochila del colegio de la niña, cuando vio en los medios de comunicación un caso similar en un centro escolar de Getafe, donde gracias a unas grabaciones se pudo a escuchar a trabajadoras riéndose y vejando a un menor de ocho años con autismo.

En este caso se da la circunstancia de que la madre es la presidenta de la Asociación de Familias y Personas con TEA (AFTEA) de Cáceres, y según ella los audios muestran que el maltrato era habitual por parte de la directora del centro.

El abogado ha relatado que la menor sufría tirones de pelo y presentaba moratones procedentes de pellizcos, y que se la sometió a vejaciones por la directora tales como "eres peor que la niña del exorcista".

Las grabaciones, asegura el abogado, muestran a la menor llorando ante la presencia de la directora del centro, quien le llega a decir que "ahora sí te he pegado porque me pones nerviosa" y otras grabaciones "que exponen cómo los profesores eran conscientes del trato que le daba la directora a la menor".

La niña acude desde 2010 a un aula abierta a la discapacidad en el colegio San Francisco, en la que dos tutores funcionarios se dieron de baja en abril, teniendo que ser sustituidos desde entonces.

"Creemos que esas bajas están relacionadas con el caso", ha añadido la madre, que ha confesado que lleva desde septiembre de 2017 con la sospecha de que la actitud de su hija tenía su explicación en el colegio al que acudía, ya que cuando llegaba a su casa su hija "se tiraba al suelo llorando y gritando".

Según Ana Belén Salas, los escritos remitidos a la Consejería de Educación y al propio centro "no obtuvieron respuesta", y en el colegio "la propia directora me decía que todo iba bien y que mi hija era un encanto".

Ana Salas en el programa de Ana Rosa junto a su abogado

Sin embargo, decidió esconder una grabadora en la mochila de su hija los pasados días 2, 3 y 4 de mayo y acto seguido interpuso una demanda.

Los audios también revelarían cómo la directora del centro llega a decir: "No digamos a la madre que ha sido aquí en el aula porque nos vamos todos a juicio".

Para el abogado, se trata de un asunto "inhumano, degradante", y considera "sangrante" que la Administración no haya tomado medidas urgentes, puesto qu e la niña ha dejado de ir a clase y la madre reclama que le presten ayuda específica en casa.

La madre ha explicado que tenía prevista este martes una reunión con el secretario general de Educación, que al final no se producirá porque le han citado en Mérida y no puede desplazarse porque tiene a su hija a cargo durante 24 horas, por lo que había pedido que la reunión se celebrase en Cáceres “pero me lo han denegado.

El abogado advierte que, independientemente del curso administrativo que tome el caso, "se van a pedir todas las responsabilidades penales y civiles a los implicados".

La madre ha explicado todo lo sucedido, esta mañana e n el programa de Ana Rosa en Telecinco.

La Junta investiga los hechos

La Consejería de Educación ha afirmado al respecto que inmediatamente que tuvo conocimiento de los hechos que denuncia esta madre, inició el procedimiento para, “primero, investigar lo sucedido y, si se confirman los hechos, actuar en consecuencia. Así, desde la semana pasada, la Consejería ha iniciado el procedimiento para abrir una información reservada para corroborar que los hechos se han producido tal y como denuncia la madre de la alumna. Si estos hechos se confirman, la administración educativa extremeña actuará en consecuencia”.

Todo este procedimiento “está recogido legalmente. Como Consejería de Educación y Empleo tenemos que velar para que dentro de las aulas haya un buen clima de convivencia que garantice la calidad de la enseñanza y el respeto entre alumnado, profesorado y familias. Por lo que, si se confirman los hechos, la Administración educativa será tajante y actuará en consecuencia. Cabe destacar que la Consejería está haciendo un seguiento pormenorizado del caso. Se ha atendido inmediatamente la demanda de la madre y, como no podía ser de otra manera, el personal de la Consejería ha estado en todo momento velando para que la atención educativa de la menor afectada sea la más adecuada”.

Confirma ese departamento de la Junta que a la madre se le ofreció una reunión para este martes en Mérida, en la sede de la Consejería. “La madre ha denegado esta entrevista”. Queremos destacar que el caso de esta alumna está y ha estado seguido en todo momento por la Delegación Provincial de Educación de Cáceres, por la Inspección Educativa y por el Equipo de Orientación de la consejería”.

“El cortijo del PSOE”

La madre explica en Facebook que mantiene una “dura lucha” ante personas “totalmente ignorantes y por supuesto no están preparadas para ejercer cargos tan sumamente importantes como puede ser por ejemplo un consejero de Sanidad, un secretario de Educación o un mismísimo presidente de una región, me lo están poniendo difícil, lo que pasa que parece que algunas personas no se acaban de enterar que cuando más leña me echan más me prendo y automáticamente me recargo”.

Añade que “durante los cuatro años que estuvo gobernando el Partido Popular nunca jamás en la vida ni un solo día mi hija ha tenido problemas en su colegio porque por entonces había personas preparadas que gestionaban el buen funcionamiento de dicha aula en el colegio Donoso Cortés de Cáceres, sabían hacer las cosas, desde el mismísimo momento que entraron en la Junta otra vez el Partido Socialista es una auténtica vergüenza su forma de gestionar, su forma de mover ficha, su forma de trabajar, de gobernar, de entender y de hacer las cosas, no se salvan absolutamente nada, claro, tantos años gobernando se llegan a creer que son los dueños del cortijo entero”.