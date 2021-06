Vuelve el trifachito a salvar a España

En la derecha española empiezan a ocurrir cosas extrañas. El PP se pasó años con la cantinela del "Váyase, señor González", y ahora lo tiene en su santoral, pidiéndole que vuelva, aunque sólo sea para atizar a Pedro Sánchez, por promover indultos que rompen todo lo que al actual presidente aún no le ha dado tiempo a romper en España. Y Felipe González responde con gusto, utilizando incluso programas televisivos de entretenimiento, empeñado como está en presentarse como el "Verano azul" permanente de nuestra democracia constitucional.

Al primer partido de la derecha le empieza a gustar que sean otros los que le hagan el trabajo de oposición. Hace un par de años, el partido de Casado no tenía el menor rubor en convocar concentraciones del trifachito por la unidad de España. Ahora, esas concentraciones las convoca una plataforma encabezada por Rosa Díez y Fernando Savater. En la Plaza de Colón, naturalmente, para que no haya lugar a dudas ideológicas. Y el PP, Ciudadanos y Vox se apresuran a secundarlas, por respeto a esas "personalidades de la sociedad civil" que mejor encarnan la España constitucional, que, como todos sabemos, no ha indultado nunca a nadie.

Hace un par de años, España estaba en peligro por el empeño de Sánchez en dialogar con las instituciones catalanas. Ahora lo sigue estando por volver a intentar abrir con Cataluña una etapa de diálogo y concordia, opuesta al espíritu de venganza; como si no estuviera claro que lo que procede es seguir con políticas de escarmiento puro y duro, al menos hasta que por las calles de Barcelona no se cante a pleno pulmón el Himno Nacional, como va a ocurrir en los colegios de Murcia, gracias a la iniciativa de Vox.

Curiosamente, el frente anti-indultos de la "España de toda la vida" ha recibido el apoyo de la "Cataluña de toda la vida" (o, al menos, de sus sectores más recalcitrantes), aunque por motivos diametralmente opuestos. Si para los de la Plaza de Colón los indultos a los presos independentistas suponen una agresión a España en toda regla, para Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, "serían una decisión política inteligente del Gobierno español contra el independentismo", porque "políticamente nos desarman e internacionalmente son nefastos".

¡A ver si va a resultar que al final, y sin que sirva de precedente, sea el independentismo catalán el que presenta el análisis político más certero sobre una cuestión en la que, al parecer, se venía jugando el ser o no ser de España! ¿O pensábamos que, en lo que afecta al ser o no ser nacional, los nacionalistas catalanes se iban a quedar en segunda fila? La España nacional-nacionalista funciona así; y muestra capacidad de unirse únicamente para dejar claras sus diferencias irreconciliables.

De esta situación esperpéntica participa muy gustosamente Pablo Casado, que fantasea últimamente con presidir un fantasmagórico Gobierno de salvación nacional, cuando, a tenor de los reveses judiciales que abrasan a los Gobiernos de la derecha, lo que tiene que salvarse es su propio partido.