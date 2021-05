La caída de la incidencia permite el levantamiento del cierre perimetral de Vitoria pero la UCI alcanza su récord desde el verano

La paulatina caída de la incidencia de esta nueva ola de la COVID-19 en Euskadi, la quinta después de las de marzo, agosto y noviembre de 2020 y la que siguió a la Navidad ya en 2021, permitirá que este martes la ciudad de Vitoria, después de un mes, vea suavizadas las restricciones con el levantamiento del cierre perimetral de ámbito municipal y del cierre del interior de la hostelería salvo en horario de desayunos y comidas. Álava también ha bajado ya del nivel máximo de alerta (más de 400 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días) pero el cierre perimetral de Bizkaia y de Gipuzkoa lo deja sin efectos prácticos. No obstante, la pandemia sigue mostrando su cara más severa en los hospitales y, después del fin de semana, son ya 195 los pacientes graves en UCI, el récord de toda la segunda fase de la pandemia iniciada en agosto y cerca del nivel de los peores momentos de la primera ola, en que se llegó a 232. Un dato: cuando Vitoria fue confinada había siete pacientes con COVID-19 en sus hospitales y ahora son 23.

Este lunes, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha notificado 506 nuevos positivos. Es la menor cifra en un mes, pero matizada por el menor número de pruebas (8.363) que el último día laborable (11.349) o que la capacidad máxima (unas 17.000). La tasa de positividad sí que ha bajado hasta el 6,1% después de marcar una media superior durante la pasada semana. Los casos se reparten en 268 en Bizkaia, 191 en Gipuzkoa y solamente 38 en Álava, un registro muy bajo comparativamente. Hay otros nueve casos entre personas o de fuera o sin residencia conocida, una categoría en la que podría entrar los marineros indios cuyo buque ha quedado en cuarentena en el puerto de Bilbao.

71 municipios con el máximo de medidas

Con los datos de este lunes, son 71 de 251 los municipios con las restricciones más altas, aplicables desde este martes y revisables en siete días. Se puede consultar aquí una guía con todas ellas. Además de Bilbao y Donostia, los otros municipios de más de 5.000 habitantes en rojo son Amurrio y Llodio en Álava; Arrigorriaga, Barakaldo, Derio, Erandio, Galdakao, Getxo, Leioa, Lekeitio, Mungia, Muskiz, Ondarroa, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sopela y de Valle de Trápaga en Bizkaia; Aretxabaleta, Arrasate-Mondragón, Astigarraga, Azkoitia, Azpeitia, Bergara, Deba, Errenteria, Hernani, Hondarribia, Irún, Lasarte-Oria, Lazkao, Legazpi, Lezo, Oiartzun, Oñati, Ordizia, Orio, Pasaia, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Usurbil, Villabona, Zarautz, Zumaia y Zumarraga. A ellos se suman otros de menor tamaño como Aia, Aizarnazabal, Alegia, Anoeta, Antzuola, Artziniega, Asteasu, Ataun, Ayala, Bakio, Eskoriatza, Etxebarria, Gamiz-Fika, Getaria, Ibarra, Loiu, Orduña, Otxandio, Urduliz, Zaldibia, Zestoa, Zierbena y Zizurkil. La pasada semana la lista era de 79. Además de Vitoria, Andoain y Eibar han visto mejorada su situación epidemiológica.

El R0 -ahora en 0,89- indica que la pandemia poco a poco se está contrayendo, es decir, cada infectado no multiplica el virus a más de una persona. No obstante, la fotografía general sigue siendo alarmante. La tasa media en Euskadi sigue por encima holgadamente de los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días cuando a nivel de Europa 250 es ya riesgo "extremo". Y Gipuzkoa aún va más allá y marca 664. En Euskadi Irratia, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha concedido que "lo peor" ha podido pasar pero ha insistido en que Euskadi "no está bien" y que toca mirar con "prudencia" los datos. La titular de Salud ha mirado a los hospitales y ha asegurado que "como mínimo" quedan dos semanas de máxima tensión si es que no hay un repunte de la incidencia. No obstante, ha defendido que "las medidas adoptadas han sido efectivas" a pesar de que Euskadi sea la comunidad autónoma con más casos.

En cuanto a la situación hospitalaria, en las últimas 24 horas han ingresado 45 personas. Es el menor número desde el 30 de marzo, aunque habitualmente es habitual una caída en fin de semana, y por debajo de la mitad del máximo próximo al centenar de la semana pasada. Eso sí, siguen siendo 715 las personas hospitalizadas en total, seis más que este viernes. De ellas, 195 están en la UCI, un nuevo máximo en toda la segunda fase de la pandemia. Esta elevadísima presión asistencial mantiene paralizada toda la actividad quirúrgica ordinaria hasta, como mínimo, la semana que viene. El Departamento de Educación, por su parte, ha confirmado la reapertura del colegio de Azkoitia cerrado por un brote de coronavirus. Hay casos en otros 92 de Bizkaia y Gipuzkoa, con 140 aulas clausuradas, que son el 0,94% del total de la red no universitaria. Por el período vacacional de San Prudencio, los datos de Álava no están actualizados. Por edades, la incidencia sigue siendo mucho mayor entre los adolescentes de 13 a 18 años (casi 900 de tasa) que entre los mayores de 65 años (315).

