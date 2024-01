Diez días más de paros en la escuela concertada religiosa vasca y 130.000 alumnos afectados, mientras las ikastolas cierran acuerdos

La escuela concertada religiosa vasca ha iniciado este miércoles otra tanda de huelgas, diez jornadas esta vez, repartidas entre enero y febrero, que dejan de nuevo a cerca de 130.000 alumnos con un futuro incierto para este curso. Todos los sindicatos con representación en el sector -ELA, Steilas, LAB, CCOO y CCOO- permanecen unidos frente a las ofertas de las patronales -Kristau Eskola y AICE-IZEA- para desbloquear un conflicto que tiene como base un convenio que está sin renovar desde diciembre de 2021 y unas condiciones laborales que los trabajadores consideran que no garantizan su poder adquisitivo, sobre todo tras la subida del IPC de los últimos meses. Este miércoles los sindicatos han cifrado el seguimiento de los paros en un 65%, y han vuelto a criticar los servicios mínimos. Como es habitual, las patronales han minimizado el impacto de los paros reduciéndolo hasta un 16,31%.

Tras las reuniones celebradas con la patronal con las que se pretendía evitar 'in extremis' que se repitieran las huelgas, las centrales han reconocido “avances” en las ofertas planteadas, pero no lo suficientes como para desbloquear el conflicto. Así que todo parece indicar que a los paros celebrados hasta ahora - ocho en total entre octubre y diciembre- se sumarán otras diez jornadas incluida la de este miércoles. Habrá huelga también mañana jueves 18 , el 23, 24 y 25 de enero y los días 6, 7, 8, 19 y 20 de febrero a la que están llamados 9.000 trabajadores y que tendrá efecto en casi la mitad del alumnado vasco, que es el que se encuentra matriculado en la escuela concertada. Quedan fuera de los paros las ikastolas concertadas, sector en el que las patronales EHI y EIB acaban de firmar un preacuerdo de convenio con LAB, en el que, según el sindicato se garantiza el poder adquisitivo y el mantenimiento del empleo. Desde este sindicato se preguntan por qué es posible en este ámbito el acuerdo y no en los colegios concertados religiosos. Este preacuerdo recoge la equipación de los salarios en 2027 en todas las categorías y para 2024 se recoge un incremento salarial del 15,3%.

También se ha preguntado el por qué de esta diferencia el consejero de Educación del Gobierno vasco, Jokin Bildarratz: “Con las ikastolas se ha conseguido un acuerdo y con las mismas condiciones sobre la mesa todavía no se ha logrado un acuerdo con los centros de iniciativa social. No hay grandes diferencias y por ello, animo a las partes al diálogo, la negociación y el acuerdo” ha declarado. Bildarratz ha considerado “inadmisible” que se convoquen 10 días de huelga cuando están abiertas las negociaciones. “Sólo un día de huelga es terrible para el alumnado y la cantidad de días de huelga convocados son totalmente perjudiciales para las familias y el alumnado” ha señalado.

Lo cierto es que los sindicatos insisten en la necesidad de que, además de las patronales, el Gobierno vasco se implique en la solución del conflicto, aunque desde el Departamento de Educación se ha insistido desde el primer momento en que se trata de un conflicto que atañe a las patronales y los sindicatos. Durante la manifestación que ha tenido lugar este miércoles en Bilbao, los representantes de los trabajadores han pedido a las patronales y departamento de Educación que “hagan los deberes” a la hora de plantear propuestas y han criticado que en la reunión del pasado martes, en vísperas de la nueva huelga, se les haya trasladado “planteamientos insuficientes, tardíos” y con “una estrategia de dilatar el conflicto”. “Pedimos tanto al Gobierno vasco como a las patronales que hagan ya los deberes y realicen propuestas que lleven la resolución del conflicto”, ha destacado Miren Zubizarreta representante de ELA.

Kristau Eskola asegura que la oferta que ha planteado a los sindicatos, que supone la homologación con el personal de la enseñanza pública para 2027 supone “decenas de millones” y “seguir pidiendo y pidiendo no es responsable”. Aunque estos incrementos estarían vinculados a un aumento de la financiación por parte del departamento de Educación. Los sindicatos, sin embargo, rechazan que los incrementos se vinculen al aumento de la financiación pública y que además, no se garantice la recuperación del poder adquisitivo perdido por los trabajadores desde que no tienen convenio actualizado en base a la subida del IPC.

“Esa es la referencia, no es la homologación, nuestra referencia es el IPC y que se garantice el poder adquisitivo porque lo contrario supone un empobrecimiento paulatino, consolidado y progresivo de los trabajadores en este ámbito y en cualquier otro”, ha apuntado la representante de ELA, que ha negado “contradicciones” en relación a que en las ikastolas se haya cerrado un acuerdo que incluye esa homologación, porque ha insistido en que la referencia es el IPC y en la oferta que les han planteado no se recuera el poder adquisitivo.

Además, recuerdan que junto al tema salarial, hay otros contenidos “clave” en los que las patronales no proponen “absolutamente nada” como en el tema de las cargas de trabajo y donde los sindicatos proponen una reducción de las horas lectivas a favor de las horas complementarias. También ha señalado que no se está haciendo “ningún planteamiento” para dar solución a los problemas en los sectores feminizados.