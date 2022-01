Donostia cancela la tamborrada por segundo año por la COVID-19

Este 2022 tampoco sonarán los tambores el 20 de enero en Donostia. Así lo ha decidido el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana, que ha convocado este viernes a los encargados de las tamborradas de adultos que habitualmente recorren la ciudad. En un principio, la decisión de mantener o suspender la tamborrada por segundo año consecutivo por la pandemia se iba a tomar el próximo lunes, 10 de enero, pero el Ayuntamiento adelantó la reunión a este viernes en respuesta a las peticiones de la ciudadanía.

Cuando el Gobierno vasco desactivó la emergencia sanitaria en octubre de 2021, el alcalde de Donostia, Eneko Goia, no tardó en "poner en marcha la maquinaria" para poder celebrar las fiestas invernales con total normalidad. Tras subrayar la "importancia social de estas celebraciones, que tienen un valor simbólico, emocional y colectivo", Goia remarcó que se descartaron las limitaciones de aforo en la plaza de la Constitución de la Parte Vieja de Donostia, donde habitualmente tienen lugar la izada y la arriada de la bandera con los que se da inicio y final a las celebraciones del día de San Sebastián. No obstante, el 23 de diciembre admitió ante los micrófonos de Radio Euskadi que la situación está "complicada", por lo que el Ayuntamiento se ha visto obligado a "adaptarse en muy poco tiempo". Sin esperar a la decisión institucional, una veintena de tamborradas de adultos ya habían decidido que no participarán tampoco este año, entre las que se encuentran la Peña Anastasio, Catedral Centenario, Eiztari Etxea, Aldapeta Ikastetxea y Euskal Billera. La junta directiva de esta última lo decidió teniendo en cuenta, además de la evolución sanitaria, que "a la hora de su inicio, 03.00 de la mañana, tanto las sociedades como la hostelería están cerradas" y aseguró que esperan "con ganas e ilusión" poder juntarse en 2023 "para disfrutar del día de San Sebastián como en años anteriores".

Las celebraciones del día grande de la capital guipuzcoana comienzan con la izada de la bandera en la plaza de la Constitución, en el antiguo edificio del Ayuntamiento. El alcalde de Donostia la iza al son de la marcha de San Sebastián de Raimundo Sarriegi, que asegura en sus primeros compases que hay "una única Donostia en el mundo". La encargada de ello es la sociedad Gaztelubide desde 1935 y, desde 1999, una persona representante de cada tamborrada de la ciudad puede participar en el acto. Durante las 24 horas que duran las celebraciones del día de San Sebastián, 151 tamborradas con un total de 18.995 participantes recorren los barrios de Donostia haciendo sonar los tambores y barriles. Además, a las 12:00 del mediodía, los jardines de Alderdi Eder son testigos de la salida de la tamborrada infantil, en la que toman parte 42 tamborradas de los colegios y cerca de 10.000 participantes. Aunque los responsables de esta también se han reunido con el Ayuntamiento este viernes, la decisión definitiva sobre la tamborrada infantil ha sido aplazada hasta el martes, 11 de enero, según adelanta 'Noticias de Gipuzkoa'. Al llegar la medianoche, la plaza de la Constitución vuelve a ser protagonista con la arriada de la bandera también al son de la marcha de San Sebastián, en este caso, interpretada por la Sociedad Unión Artesana.

Gipuzkoa es, junto con Navarra, la zona con incidencia más alta de COVID-19 de España. En tan solo una semana el 5% de la población se ha contagiado, con un total de 28.577 casos desde el 30 de diciembre de 2021 hasta el 5 de enero de 2022. La tasa de incidencia es de 6.287,53 casos por 100.000 habitantes a 14 días, cuando el tope que registró el territorio histórico antes del tsunami de la variante ómicron se quedó en 1.113, en noviembre de 2020. Si bien las vacunas están limitando el riesgo de la COVID-19 en las personas mayores, las residencias guipuzcoanas tienen en este momento 35 brotes y 140 mayores contagiados. También en esta ola, 50 residentes han superado el virus y cinco han fallecido.

El Consistorio de Donostia decidió, al igual que el de Vitoria, mantener las cabalgatas de Olentzero y Mari Domingi y de los Reyes Magos a pesar de que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, recomendó el pasado 17 de diciembre su suspensión ante el aumento exponencial de los contagios de la COVID-19, que ya en el último mes de 2021 batió todos los récords de la pandemia. La consejera tuvo que resignarse a reclamar a los propios ciudadanos que se pensasen dos veces si acudir a la cabalgata o no. El edil de Cultura del Ayuntamiento de Donostia, Jon Insausti, justificó la decisión de seguir adelante con la cabalgata de los Reyes Magos celebrada este miércoles con la "obligación institucional de difundir un poquito de ilusión y alegría". Los Reyes Magos llegaron a la ciudad a las 10:30 de la mañana y recorrieron varios barrios de Donostia para saludar a los niños y recoger sus cartas al aire libre, en la terraza del Ayuntamiento. Además, el recorrido de la cabalgata sufrió cambios para "facilitar" que el público contara con "más espacio para ver a sus Majestades", por lo que se alargó su recorrido más de un kilómetro.