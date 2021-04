Donostia se suma a la lista de 55 municipios vascos confinados perimetralmente y con la hostelería limitada por la alta incidencia de la COVID-19

Donostia tendrá desde este martes el mayor nivel de restricciones por haber entrado en alerta roja por alta transmisión comunitaria de la COVID-19, más de 400 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Se suma así a Vitoria y Bilbao, que llevan tres y dos semanas en esa situación. En Euskadi, en total, son 55 de 251 los municipios en el peor de los escenarios epidemiológicos. Las medidas, entre otros puntos, implican el confinamiento perimetral de ámbito municipal y el cierre del interior de la hostelería salvo en horario de desayuno y comida. Se pueden consultar aquí una guía completa con todas ellas.

Entre las localidades de más de 5.000 habitantes, las afectadas son (por orden alfabético) Amurrio, Aretxabaleta, Arrasate-Mondragón, Astigarraga, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Berango, Bilbao, Deba, Donostia, Eibar, Erandio, Errenteria, Getxo, Hernani, Hondarribia, Lasarte-Oria, Llodio, Lazkao, Legazpia, Leioa, Lezo, Mutriku, Oiartzun, Oñati, Ondarroa, Ordizia, Orio, Pasaia, Portugalete, Sestao, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Valle de Trápaga, Villabona, Vitoria, Zarautz, Zumaia y Zumarraga. Y, entre las más pequeñas, las máximas medidas se aplican en Aia, Alegia, Anoeta, Aramaio, Ataun, Ayala, Berantevilla, Elduain, Eskoriatza, Gabiria, Getaria, Ibarra, Irura, Itsasondo, Labastida, Legorreta, Otxandio, Soraluze, Orduña y Zaldibia.

Y recorren el camino inverso y verán aminoradas sus medidas 12 localidades. Son Aduna, Atxondo, Berriz, Berrobi, Bidania-Goiatz, Hernialde, Legutio, Markina-Xemein, Muskiz, Olaberria, Zaldibar y Zegama. No obstante, hay que tener consideración que la movilidad no es plenamente libre en estos y en el resto de localidades que no están en escenario rojo, ya que hay confinamientos de ámbito provincial y autonómico en vigor.

Este fin de semana se han notificado en Euskadi 2.243 casos positivos. De ellos, 1.004 son infectados procedentes de Gipuzkoa, cuya tasa de incidencia alcanza los 635 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, muy por encima de la media vasca (497) y el triple que la española (213 hasta este viernes). En todo caso, las tres provincias están ya en nivel de alerta roja. En las últimas 24 horas han aparecido 633 casos, con una positividad del 8,7% y repartidos en 302 en Gipuzkoa, 253 en Bizkaia y 71 en Álava, a los que se suman siete más entre personas de fuera o sin residencia conocida. La consejera Gotzone Sagardui ha pedido "máxima prudencia" ante un escenario que ha descrito como "preocupante".

Euskadi acumula ya seis semanas continuadas de crecimiento de la pandemia, una duración más larga que las subidas de olas anteriores, que en este período habían entrado ya en meseta o incluso en descenso. El crecimiento de la última semana es algo menor pero todavía del 21%. No obstante, hay un indicador menos desfavorable. El R0 -casos que origina cada infectado- baja a 1,03 por término medio con Bizkaia y Álava ya por debajo de ese umbral crítico que es 1 pero Gipuzkoa aún con la pandemia expandiéndose. Ha bajado algo también el porcentaje de personas sintomáticas en el momento de la primera prueba diagnóstica, un dato situado en el 37,6% en la última semana.

Por tramos de edad, son claramente los jóvenes de 17 y 18 años los que más contagios tienen, con una tasa de 1.006 frente a los 271 de los mayores de 80 años, los más expuestos al virus y que en una buena parte ya están siendo vacunados. En general, la incidencia es de 574 entre los menores de 18 años. Por vez primera desde el 26 de marzo, el Departamento de Educación ha ofrecido datos sobre la afección de los casos de coronavirus en los centros no universitarios. Hay casos en 27 centros y 34 aulas cerradas. No hay ningún colegio parado al 100%. Los grupos afectados representan el 0,19% del total de aulas.

Euskadi, con más ingresos hospitalarios que nunca desde el verano y 58 camas libres de UCI

Euskadi sale de la semana (la número 60 de la pandemia) con más personas hospitalizadas (575 en siete días) de toda la segunda fase de la pandemia, un período iniciado en agosto. Se da la circunstancia de que se alcanza ese nivel con menos casos diagnosticados que en otros picos, como el de noviembre o el que siguió a la Navidad. En datos, ello se traduce en que una cantidad de personas equivalente al 9,9% los 5.793 contagiados ha acabado ingresada, cuando en el pico de otoño(semana 37) hubo 500 ingresos por 9.215 infectados (5,42%) y en el de enero-febrero (semana 49) 565 de 7.513 (7,52%). La positividad semanal (la proporción de casos en relación al total de pruebas PCR y de antígenos realizadas) es también muy elevada, del 8,64%. Es el peor registro precisamente desde la semana 37 (9,6%).

Son un total de 642 las personas hospitalizadas cuando, antes del fin de semana, eran 565 hace siete días 545 y hace dos semanas 469. El tensionamiento está llevando a que pacientes de Gipuzkoa estén siendo derivados a los hospitales de Álava, si bien la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, afirmó la pasada semana que por el momento no se había resentido la actividad ordinaria para atender la mayor demanda de pacientes con COVID-19. En Onda Vasca, Sagardui ha añadido este lunes "los ingresos hospitalarios en este nuevo ascenso son mayores que en otras ocasiones". Respecto a la UCI, son 147 los casos críticos, casi el 44% de las 335 camas totales disponibles. Según los datos facilitados por Sagardui, quedarían libres 58 puestos de intensivos en la red hospitalaria vasca, aunque hay margen para habilitar incluso 265 camas adicionales.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.