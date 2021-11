Educación pide en Euskadi que los escolares respeten los protocolos sanitarios fuera de las aulas

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha explicado este miércoles en Radio Euskadi que, al igual que existen protocolos estrictos para niños no vacunados (menores de 12 años) cuando están en las aulas, se deberían respetar las medidas relativas a distancias, higiene de manos y mascarillas en entornos extraescolares en los que se reúnen las mismas personas, eventos como una actividad deportiva o un cumpleaños. Educación ha enviado una circular ya a todos los centros, públicos y privados (que en Euskadi son casi el 50%), como recordatorio de las medidas preventivas contra el coronavirus en vigor y la importancia de su observancia fuera de las horas lectivas. También ha subrayado la importancia de que los progenitores no sean "irresponsables" y no envíen a los estudiantes a clase con fiebre.

"Es un recuerdo, más que otra cosa, para que todos mantengamos esa tensión", ha enfatizado Bildarratz. Y ha apostillado sobre estas reuniones fuera del aula: "Nos tenemos que preguntar si es el momento para celebrarlo, si es evitable o no, y si no es evitable, por cualquier razón que en este momento no se me ocurre, pues tenemos que adoptar las medidas que son necesarias. Vamos a ver cómo estamos en Navidad, pero si se pueden evitar todos aquellos eventos que no sean estrictamente necesarios que nos lleven a situaciones complicadas, mejor"

"Es evidente que un protocolo general no puede entrar a cada caso particular, sino que cada centro lo debe adecuar a sus necesidades. De manera general, recogemos aquí algunas pautas a seguir en el caso de actividades extraordinarias: Conviene evitar eventos en los que se coma y beba dentro del aula (cumpleaños, meriendas, chocolatadas, …), que impiden el uso continuado de la mascarilla. No se deben organizar actividades extraordinarias que impliquen la mezcla e interacción de alumnado de grupos de convivencia estable, ni en Infantil ni de Primaria", se puede leer en el documento.

Y se añade: "Respecto a las actividades extraescolares habituales: Siempre que sea posible, realizarlas en el exterior. Si no, hay que asegurar una correcta ventilación. Se deben mantener grupos estables en todas las actividades, así como vigilar y asegurar el uso adecuado de mascarilla. En el caso de producirse un brote, y hasta su resolución, el Departamento de Salud y Osakidetza (a través de la red de rastreo) valorarán la conveniencia de mantener o no las actividades extraescolares que mezclan alumnado de distintos grupos/aulas cuando alguna de estos grupos está relacionado con el brote". Asimismo, se inciden en que "respecto a la actividad ordinaria en el interior de edificios, hay que recordar una vez más que la ventilación es un elemento clave para detener la transmisión, así como que el correcto uso de la mascarilla en cualquier tipo de actividad que se realiza en lugares cerrados es también obligado".

Según el último informe del Ministerio de Sanidad, la tasa de incidencia acumulada entre la población no vacunable es de 638,74 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días con datos hasta el lunes, tres veces más que la media española y el doble que la cifra general para el conjunto de la población, del entorno de 320. Los datos propios de Educación muestran que hay casos de COVID-19 en 61 centros, lo que deja cerradas 108 aulas. Son datos que se han disparado en las últimas semanas conforme ha ido subiendo la incidencia general en la sociedad. Sin embargo, Bildarratz ha indicado que no suponen más del 1% de los 17.300 grupos que componen la red no obligatoria, esto es, ha querido remarcan que el 99% del servicio funciona con normalidad.

Por efecto de la vacunación, hay gran diferencia en la afección en Infantil y Primaria frente al resto de etapas. También hay un gran desequilibrio territorial puesto que "dos tercios" de los centros con positivos, según fuentes de Educación, están ubicados en Gipuzkoa, cuya tasa de incidencia es superior a 500 y que acumula la mayoría de municipios en alerta roja por alta transmisión comunitaria. En Álava y en Bizkaia las tasas suben rápido pero tienen niveles mucho más reducidos por el momento.

Bildarratz, eso sí, ha enfatizado que la situación en las aulas es mejor que la de hace un año por estas fechas. "Cuantitativamente es evidente porque los números son mejores que los que teníamos el año pasado y cualitativamente también porque el propio sistema tiene otra manera de responder, porque ha tenido recursos desde primeros de septiembre y porque ya lleva dos años prácticamente de pandemia y es capaz de responder, tiene unos protocolos claros y está trabajando muy bien y de una manera muy intensa", ha señalado el titular de Educación. Tampoco se han conocido este curso casos como el del colegio negacionista de las afueras de Vitoria, que fue denunciado ante la Fiscalía.

Ahora, Educación espera "un salto cuantitativo y cualitativo importante" cuando se autorice una fórmula segura para la edad pediátrica. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha urgido al Ministerio de Sanidad a completar este trámite -y lo recordará esta tarde el consejo interterritorial- y ha mostrado la disposición del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) a citar con celeridad a los niños para completar la inmunización de toda la sociedad.