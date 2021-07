EH Bildu ha mostrado su rechazo al ataque que sufrió el hijo de Carlos Iturgaiz durante un partido de fútbol, en el que fue insultado y amenazado al grito de "¡Fachita de mierda, te vamos a matar!" o "¡Te vamos a quemar vivo con tu puto padre!". Sin embargo, al igual que ocurrió con los ataques hace un mes contra el exedil 'popular' en Vitoria Iñaki García Calvo, no ha condenado lo ocurrido.

En aquel momento, EH Bildu señaló que "imponer determinados términos al adversario político es lo contrario a fomentar la convivencia". La coalición insistía en que, "como lo viene haciendo desde que se conocieron los hechos", está dispuesta al "rechazo frontal" y a la "más enérgica repulsa" de una agresión "intolerable" sufrida por García Calvo. Es por ello que no se sumó a la declaración unitaria de "condena" del Parlamento Vasco contra la agresión del exconcejal del PP, que fue atacado por "pensar diferente".

En esta ocasión, la coalición ha querido expresar a través de un comunicado "su rechazo a este tipo de actitudes en cualquier ámbito, ya que impiden construir una sociedad basada en la buena convivencia y en los valores democráticos". "Es inaceptable que se aproveche el deporte y en particular el fútbol para verter insultos y amenazas de motivación política, homófoba, racista o machista hacia los y las deportistas o entre los y las aficionadas", manifiesta el escrito.

Estas declaraciones han sido publicadas pocas horas después de la primera aparición de Iturgaiz, en la que ha criticado duramente que desde EH Bildu "no le ha llamado nadie" y que el hecho de que la coalición soberanista no "condene" este tipo de actos hace que quienes amenazan "se jacten" de ello. "Algunos se retratan. EH Bildu está instalada en las antípodas de la paz, de la libertad y la democracia", ha señalado el líder del PP en Euskadi, para después añadir: "Cuando esos radicales amenazan y comprueban que EH Bildu no lo condena, se jactan porque ven que sus jefes políticos lo aplauden y no lo van a recriminar. El silencio y la no condena de Bildu es terrible, es la tragedia en esta tierra. Cada uno tiene que tener la responsabilidad, y la responsabilidad mía es pedir tolerancia, respeto, pluralidad y libertad. A otros habrá que señalarles y decirles por qué siguen repitiendo los tics del pasado".

A modo de respuesta, EH Bildu ha expresado "su rechazo a este tipo de actitudes" y ha querido mostrar su "solidaridad con el futbolista Mikel Iturgaiz, ya que este tipo de actitudes son contrarias al espíritu deportivo y a la educación en valores basados en el respeto".

Mikel Iturgaiz denunció lo vivido en su cuenta de Twitter y tachó de "indignante" el trato recibido por "una panda de maleducados". Además, desde el PP del País Vasco se va a promover una declaración institucional de condena de las amenazas en todas las instituciones en las que tenga representación, según han informado este miércoles.