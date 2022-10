Euskadi extiende el “alquiler asequible” a más de 7.000 familias con rentas de entre 21.000 y 39.000 euros

El área de Vivienda del Gobierno vasco ha aprobado la orden para la creación de la especialidad del alquiler asequible dentro del régimen de arrendamiento de las viviendas protegidas, dirigido a las más de 7.000 unidades convivenciales inscritas en Etxebide con rentas anuales ponderadas entre 21.000 y 39.000 euros. Es una medida adelantada por elDiario.es/Euskadi en febrero.

El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, el socialista Iñaki Arriola, ha presentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes esta nueva norma que incorpora ayudas económicas para promotoras. Según ha explicado el consejero, las promotoras deben apostar por construir viviendas dirigidas a este colectivo que “presenta dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre y que suma más de 7.000 unidades convivenciales registradas en Etxebide.

En este sentido, ha destacado que esta necesidad también se ha observado a nivel europeo, “como recoge el Parlamento Europeo en su informe 'Políticas para asegurar el acceso a una vivienda asequible'”. Con la nueva normativa, se trata de movilizar suelos de titularidad privada para que se dirijan al alquiler asequible para colectivos en ese rango de ingresos, con el fin de que accedan a una vivienda protegida en arrendamiento a un precio menor al del mercado libre.

Los suelos de titularidad pública, por su parte, se seguirán destinando al alquiler social y a las rentas más bajas, básicamente a quienes tienen ingresos inferiores a los 12.000 euros -el 56% de las inscritas en Etxebide para alquiler-. Las rentas máximas que deberán abonar estas personas o unidades convivenciales se calcularán utilizando siempre el método de cálculo más favorable a las familias dentro de lo establecido para su municipio.

Las unidades convivenciales con entre 21.000 a 30.000 euros anuales ponderados pagarán una renta máxima de 7,5 euros por metro cuadrado o 75% del precio medio por metro cuadrado según la EMAL (Estadística del Mercado de Alquiler) en los municipios con las rentas medias situadas en el 25% más elevado de Euskadi -en la actualidad Bilbao, Donostia y Getxo-; y en el resto de Euskadi un máximo de 7 euros por metro cuadrado o 70% del precio medio por metro cuadrado según la EMAL en la localidad.

Las rentas de 30.001 a 39.000 euros anuales ponderados, pagarán un máximo de 8,5 euros por metro cuadrado u 85% del precio medio por metro cuadrado en los municipios con las rentas medias situadas en el 25% más elevado de Euskadi; y en el resto de Euskadi un máximo de 8 euros por metro cuadrado u 80% del precio medio por metro cuadrado según la EMAL en la localidad.

El consejero ha informado de que las promotoras privadas podrán firmar convenios con el Departamento de Vivienda para construir con ayudas públicas una promoción para el alquiler asequible en el nuevo colectivo de 21.000 a 39.000 euros. Los acuerdos se firmarán para ofrecer en arrendamiento asequible los pisos durante un periodo mínimo de 20 o 50 años y en ellos se estudiará si existe una demanda suficiente en la zona y se definirán las ayudas económicas a percibir.

Las empresas recibirán 18.000 euros por vivienda destinada a este fin, una cuantía que se incrementa hasta los 45.000 euros en el caso de que el alquiler asequible dure más de 50 años. Una vez finalizado el plazo inicial, si deciden ampliarlo por al menos 10 años más recibirán 12.000 euros de ayuda por cada hogar, 24.000 si la extensión es por al menos 20 años.

En caso de que a la hora de adjudicarlas no haya demandantes en Etxebide para completar las viviendas, las promotoras podrán abrir la oferta a colectivos con las rentas establecidas pero que no estén inscritos en Etxebide y, si de esta segunda manera no se completan las promociones, Alokabide arrendará esos pisos con las condiciones y el canon del programa Bizigune.

Por último, Arriola ha informado de que la orden entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) prevista para finales de este mes. “Esperamos que tenga una buena acogida por parte de promotores y que eso nos permita dar una respuesta también a este importante grupo de solicitantes de Etxebide que con las herramientas que tenemos hasta el momento tenían pocas posibilidades de acceder a una vivienda protegida de alquiler”, ha concluido.