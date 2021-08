Euskadi suma 36 fallecidos con COVID-19 en la última semana y prosigue con el lento descenso de la incidencia

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha notificado este miércoles que 36 personas fallecieron con COVID-19 en Euskadi a lo largo de la semana pasada. Matiza, sin embargo, que once de ellas no tuvieron la enfermedad como causa del deceso. En total, según el último boletín de datos, son ya 4.565 los fallecidos que ha dejado la pandemia. Aunque son una decena de fallecimientos menos que la semana anterior, hubo una jornada, la del 19 de agosto, con once decesos, el número más alto desde el 6 de mayo.

Los últimos datos sobre la evolución de la pandemia dan noticia de 643 nuevos positivos de SARS-CoV-2. Con cerca de 7.000 pruebas, la positividad que se arroja es del 9,4%, muy por encima de los valores recomendados por la OMS. Por territorios, son 105 nuevos positivos en Álava, 201 en Gipuzkoa y 321 en Bizkaia, que está cerca de bajar de los 400 casos de incidencia acumulada y abandonar por tanto la zona de máximo riesgo. Aun así, los valores siguen lejos de los 300 casos, por lo que en los últimos días se ha disipado la relajación de las medidas que la semana pasada se dejó entrever que podía suceder. "Los datos de esta semana no apuntan a que pudiéramos estar en una situación epidemiológica proclive a que se empiecen a relajar las medidas. Tendrá que esperar todavía", ha adelantado José Luis Quintas, viceconsejero de Salud. El R0, que indica si la pandemia está en expansión o en remisión, está por debajo del límite crítico en todos los territorios: 0,81 en Álava, 0,87 en Bizkaia y 0,95 en Gipuzkoa, para una media conjunta de Euskadi de 0,88.

La presión de los hospitales va aliviándose con respecto a las jornadas anteriores. Son, en total, 316 hospitalizados frente a los 347 de hace apenas dos jornadas. En UCI, tras el pico de 82 de este lunes, quedan 78 pacientes que requieren de cuidados intensivos. Además, son 39 las personas con COVID-19 que han ingresado en algún hospital vasco en las últimas horas.

En el plano local, Muskiz y Eibar rebajan su incidencia acumulada por debajo de 400 casos y abandonan así la zona roja, la de máxima alerta, mientras que Aretxabaleta y Zumaia regresan a ella. Los casos siguen al alza en Gernika tras las celebraciones y aglomeraciones que se registraron durante las 'no fiestas'. Son 17 y 14 casos en las dos últimas jornadas, cuando en las anteriores no se superaban siquiera los cinco.

