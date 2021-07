El "expediente X" de Cirugía Plástica de las oposiciones de Osakidetza llega al juzgado: ¿por qué renunció la aspirante con mejor nota?

El “expediente X” del examen de Cirugía Plástica de las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) en 2018 ha llegado este jueves al juzgado de Vitoria que analiza las presuntas filtraciones de las preguntas en variadas categorías de aquella OPE. Durante la tarde han comparecido como investigados ante la instructora Cristina Rodríguez una opositora presuntamente beneficiaria del amaño y tres vocales del tribunal evaluador. Han negado las irregularidades, aunque es un derecho de todo imputado no contestar a preguntas, no incriminarse e incluso mentir.

El informe que usó la Sanidad vasca para negar pruebas de filtraciones en las oposiciones no analizó todos los datos

Saber más

La opositora era Thais Salas y obtuvo la mejor nota en la prueba. Sin embargo, sorpresivamente, renunció a ella en el acto y no consta en los listados de resultados. ¿Qué ocurrió? Esto implicó una serie de comunicaciones entre las partes, incluida la dirección de Osakidetza. El autor del examen fue Alfredo Martínez Flórez. Salas ha admitido que en aquella época tenían una relación de parentesco. Los otros dos imputados son Javier Meléndez y Andrés Beltrán. Según el sindicato LAB, que ha propuesto estas imputaciones en su condición de acusación, la Administración no solamente conocía lo ocurrido sino que lo ocultó “deliberadamente”, aunque ofrecerá este viernes una rueda de prensa. En el Parlamento, cuando estalló el caso, el entonces consejero de Salud, Jon Darpón, indicó que no había anomalía alguna en Cirugía Plástica.

En la investigación se han revisado ya los exámenes de Cardiología, Angiología, Anestesia o Digestivo. En todos ellos hay un patrón común: las mejores notas habitualmente coinciden con personas vinculadas a los autores, generalmente por ser colegas de hospital. No ha declarado este jueves Iñigo Echevarría, jefe de Traumatología del hospital del Alto Deba. Un miembro tribunal manifestó con rotundidad que en esta prueba los mejores exámenes eran "fotocopias" entre sí y respecto a la plantilla de corrección. Precisamente se ha pospuesto esta comparecencia hasta que se entreguen esos exámenes al juzgado. Ha pasado más de año y medio desde que llegaran los de Anestesia, de cuya lectura se desprendieron coincidencias claras entre quienes sacaron la misma nota: órdenes de respuesta idénticos o fallos y aciertos repetidos.