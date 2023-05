¿Ezkio/Itsaso o Vitoria? La campaña no aclara cómo llegará el AVE a Pamplona y aflora las incoherencias de los partidos

Esta semana trascendía en Euskadi Irratia que los municipios de Ataun e Idiazabal habían recibido ya la documentación del Gobierno de España con información sobre el inicio de los sondeos geológicos en la sierra de Aralar para analizar la viabilidad de un posible túnel bitubo bajo la montaña. El resultado de estos trabajos será determinante para que el Ejecutivo central decida si sigue adelante con la conexión de la 'Y vasca' con Pamplona por Ezkio/Itsaso o si, por el contrario, se decanta por la alternativa ya presentada en 2018 por Vitoria. El asunto es controvertido y hasta levanta pasiones. Pero la campaña electoral ni ha despejado el escenario ni ha eliminado las evidentes contradicciones de los partidos en función de si hablan en Vitoria, en Pamplona o en Donostia. Todo sigue igual.

El debate no es nuevo, ni mucho menos. El diseño original de la 'Y vasca' previó la unión hacia Pamplona y de ahí hacia el corredor mediterráneo (Barcelona) por Ezkio/Itsaso. Ello explica que, mientras avanzan las obras en Donostia, la única estación del futuro AVE cuya estructura ha sido casi completada es la de esta pequeña localidad de Gipuzkoa que, además, llegó a serlo todavía más cuando se segregaron Ezkio por un lado e Itsaso por el otro hasta que la Justicia lo frenó. Por otro lado, en 2018, el ministro Íñigo de la Serna (PP) presentó en Vitoria una conexión Vitoria-Pamplona mucho más barata -la diferencia supera los 1.000 millones- y aparentemente con menos afección medioambiental al no tener que perforar una sierra.

Son altos cargos socialistas los que gobiernan en España y en Navarra y los que dirigen el área de Transportes en Euskadi. Y optaron por una solución salomónica. Se decidió construir el AVE desde Pamplona hasta Alsasua, un trayecto común, y por hacer más estudios para decidir cómo seguir. El PSN, de momento, ha sacado del programa electoral su apuesta anterior por Ezkio/Itsaso. “Creo que las decisiones de algo de semejante envergadura hay que tomarlas con solvencia. La decisión final se tomará únicamente por lo que digan esos análisis. Es importante, sobre todo, ver lo que te vas a encontrar si te metes a hacer un túnel”, indica la presidenta navarra y candidata socialista a la reelección, María Chivite, en declaraciones a este periódico. Apunta a otros túneles de grandes dimensiones construidos y que luego han dado problemas. En Vitoria, la candidata Maider Etxebarria ha sido muy tajante en que no contempla otra posibilidad que la línea Vitoria-Pamplona. Eso sí, el consejero vasco de Transportes, el socialista Iñaki Arriola, es guipuzcoano.

En cuanto al PNV, justo antes de la campaña impulsó en el Europarlamento a través de Izaskun Bilbao un mapa de rutas de alta velocidad que unía el corredor atlántico y el mediterráneo... por Ezkio/Itsaso. Ramiro González y Beatriz Artolazabal, candidatos nacionalistas en Álava y Vitoria, respectivamente, se han mostrado favorables a la línea por Vitoria, pero el partido no lo lleva en el programa. Por el contrario, Eider Mendoza, aspirante a la Diputación de Gipuzkoa dijo en la entrevista con este periódico que no solamente los guipuzcoanos apuestan por Ezkio/Itsaso sino que es la postura general del PNV. Fuentes del partido en Álava no ocultan la dificultad que les genera esta postura a nivel local en la capital de Euskadi. En Navarra el PNV forma parte de la coalición Geroa Bai. Koldo Martínez, el cabeza de lista en Pamplona, ha sido muy beligerante contra la opción alavesa. Uxue Barkos, expresidenta y candidata foral, también prefiere Ezkio/Itsaso, aunque admite que tocará analizar los informes técnicos. “Ezkio/Itsaso tendría más vida e incluiría a Navarra en ese corredor con Europa”, puntualiza.

El PP de Álava, dirigido por Iñaki Oyarzábal, esgrimió en un debate las declaraciones de Mendoza a elDiario.es/Euskadi para contrarrestar los argumentos de González en defensa de la línea Vitoria-Pamplona. Pero, nada más arrancar la campaña, los navarros Javier García y Carlos García Adanero se fueron a la estación pamplonesa a defender la llegada del AVE... por Ezkio/Itsaso. El PP también secundó la propuesta de Izaskun Bilbao en Europa. Sin embargo, Oyarzábal se hizo acompañar del exministro De la Serna, el muñidor de la línea Vitoria-Pamplona, para garantizar que la postura del PP nacional es muy clara para no dejar a la capital vasca con menos conexiones. Los exsocios del PP en Navarra Suma, UPN, también defienden la vía de Ezkio/Itsaso.

Entretanto, EH Bildu -que históricamente se ha opuesto a esta infraestructura- sostiene que no es necesaria una nueva plataforma y plantea mejorar el actual ferrocarril de Vitoria a Pamplona que cruza la Llanada Alavesa y la Sakana. Se trata de “modernizar” la línea actual para impulsar también un nuevo servicio de Cercanías desde Alsasua hasta Mirando de Ebro y con varias paradas en el área metropolitana de Vitoria. Elkarrekin también ha secundado una iniciativa similar.

La presidenta Chivite promete que habrá trenes AVE en Navarra en 2027, aunque no en Pamplona sino en el tramo Castejón-Campanas. Es la misma fecha que manejan para la finalización de la 'Y vasca' como tal, aunque faltarían los accesos a Bilbao y Vitoria al menos, ya que el de Donostia está más avanzado al no ser subterráneo. Igualmente, acabar la infraestructura no implica automáticamente la entrada en servicio ya que faltaría la denominada superestructura (vías, catenarias, seguridad, etc.) y todas las pruebas necesarias.