La incidencia de la pandemia crece hasta 731 en Euskadi sin que se atisbe el pico de esta oleada de contagios

No ha habido tercera jornada seguida de máximo de positivos de toda la pandemia en Euskadi pero los 1.769 casos confirmados nuevos son el segundo peor dato de toda la serie y disparan la tasa de incidencia a 731,10 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, muy por encima del nivel de 150 que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha fijado como umbral crítico para autoaplicar el toque de queda de manera voluntaria y no salir por la noche. La subida es de un 60% en una semana y los indicadores asociados no dan muestras de que el pico esté cerca, ya que el R0 sigue por encima de 1 (ahora 1,27) -cada infectado esparce el virus a más de una persona- y la positividad es del 14,1%.

Por edades, los positivos entre jóvenes parecen no tocar techo y la tasa entre adolescentes de 17 y 18 años sube ya a 4.616,63, niveles desconocidos en toda la pandemia en cualquier franja de edad. De los 20 a los 29 años la media es también de 2.374 y, aunque sea más lentamente, entre los mayores de 65 años hay cada día más casos. A nivel local, se mantienen en solamente cuatro los municipios de más de 5.000 habitantes que no están en alerta roja por alta transmisión comunitaria y dos capitales, Bilbao y Donostia, superan ya la tasa de 700. En el segundo caso, es el peor registro en todo lo que va de 2021. Los últimos positivos se reparten en 966 en Bizkaia, 564 en Gipuzkoa y 197 en Álava.

La presión hospitalaria sigue al alza también. Hay 229 personas ingresadas con COVID-19 tras una jornada con 47 hospitalizados. 50 personas están críticas en la UCI, 19 más que hace una semana y prácticamente el doble que hace dos. El porcentaje de personas sintomáticas en el momento de la toma de muestras es superior al 50%, a los que se suman quienes desarrollan la enfermedad 'a posteriori'. Entre los mayores de 30 años esta proporción supera ya el 70%.

En cuanto a la campaña de vacunación, hay 1.224.501 personas totalmente protegidas, el 56,22% del total de la población y el 61,9% de los vacunables, que son las personas de más de 12 años sin contraindicaciones. Esta cifra ha bajado desde que se ha incorporado a este grupo diana el colectivo de 12 a 16 años, pero es un simple efecto estadístico. Euskadi dispone para el fin de semana de 203.985 dosis, pero únicamente 39.769 son de Pfizer y 5.429 de Moderna, las dos únicas aplicables a los más jóvenes.

