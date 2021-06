Solamente siete presos de ETA están ya alejados de cárceles vascas, seis en Andalucía y uno en Murcia

El Ministerio del Interior ha acercado este viernes a otros cuatro presos de ETA, dos de ellos condenados por delitos de sangre. Cada viernes desde hace semanas hay movimientos hacia cárceles vascas o del entorno. Así las cosas, ya únicamente quedarían siete presos terroristas por ser trasladados, según datos de la Asociación Víctimas del Terrorismo. Estarían ubicados en Andalucía (seis) y en Murcia (el séptimo).

Euskadi mima a los funcionarios de Prisiones con un estudio de la amenaza de ETA y promesa de mejores condiciones laborales

Los más recientes cambios han afectado a Raúl Ángel Fuentes Villota, Pedro María Cano Hernández y Pedro María Cano Hernández. El cuarto trasladado es Gaizka Astorquizaga Arriaga, en prisión desde el 18 de noviembre de 2020, que pasa del Centro Penitenciario Madrid V al Centro Penitenciario de Bilbao en calidad de preso preventivo, informa Europa Press.

Además, los servicios centrales de Instituciones Penitenciarias han resuelto la clasificación en tercer grado de Olga Comes Arambillet, que ingresó en prisión el 4 de diciembre de 2012. Condenada a 9 años, un mes y 15 días por de depósito de armas y conspiración para un delito terrorista de detención ilegal, cumplió las tres cuarta partes en octubre de 2019. Comes, que no tiene responsabilidad civil, ha aceptado la legalidad penitenciaria, se ha desvinculado de la banda terrorista y ha remitido escritos en los que renuncia al uso de la violencia, lamenta el daño causado y se responsabiliza del dolor causado a sus víctimas.