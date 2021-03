La Ertzaintza completa el atestado con la investigación a la dirigente de EH Bildu Miren Larrion y lo envía al juzgado

La Ertzaintza ha completado ya el atestado contra la exportavoz de EH Bildu en Vitoria, Miren Larrion, investigada por haber sustraído la cartera a una asesora de la coalición en Álava y por haber utilizado su identidad para abrir una cuenta bancaria, en la que realizó un ingreso de unos 300 euros. El expediente entró hace ya varios días en el registro de los juzgados de Vitoria y ha recaído en la sala de instrucción número 3. Se da la circunstancia de que momentáneamente el juzgado no tiene titular tras el salto de la anterior instructora, Beatriz Eva Román Gobernado, a uno de los dos juzgados de lo penal en uno de los muchos movimientos que se están produciendo en los últimos días en el Palacio de Justicia de Vitoria. El más reciente es el nombramiento como asesor del Gobierno vasco para diseñar el futuro modelo penitenciario del magistrado de la Audiencia Provincial Jaime Tapia, que fue presidente del tribunal del 'caso De Miguel', el mayor caso de corrupción conocido en Euskadi.

Fuentes policiales y judiciales confirman que el asunto se encuentra ya judicializado desde el fin de semana. El alcance de los hechos, aparentemente, no reviste excesiva complejidad técnica y la Policía ha concluido ya la recopilación de toda la documentación a raíz de la denuncia de la víctima. Justo antes de Navidad, echó en falta su cartera y todo su contenido. Más adelante, tuvo constancia de que tenía una cuenta bancaria a su nombre de reciente apertura. Las pesquisas de la Ertzaintza condujeron a la identificación como responsable a Miren Larrion, compañera en las filas de EH Bildu. Ella ha admitido ya públicamente que se valió del DNI de su colega para esa operación, aunque no ha explicado los motivos. Cuando la denunciante y la Policía conocieron la existencia de la cuenta y fueron a buscar a la persona responsable desconocían que era una de las dirigentes abertzales con mayor proyección. Ese 22 de febrero en el que se conoció la dimisión de Larrion, consta una ampliación de denuncia de la víctima. Será ahora el juzgado quien decida si imputa o no a Larrion y qué posibles delitos podría haber cometido.

El caso ha recaído en Instrucción 3, un juzgado que precisamente tiene abierta otra causa contra dos cargos públicos de EH Bildu. Se trata de los dirigentes de EA Mariano Álava e Iker Ruiz de Egino, que han sido denunciados por el sector crítico de este partido de la coalición dentro de la batalla interna que vive desde hace años. Al frente de esta sala ha estado la magistrada Román Gobernando, pero ha ocupado recientemente una vacante en Penal, la de la juez Isabel María Díez Pardo, que fue la que dirimió el 'caso Iruña-Veleia', la falsificación de piezas del yacimiento alavés del mismo nombre. La titular de Instrucción 2 e investigadora del fraude en las oposiciones de Osakidetza de 2018, Ana Jesús Zulueta, ha intentado un traslado a Instrucción 3, pero le ha sido denegado. Se espera a un magistrado de fuera de la plaza, por lo que desde que se haga oficial el nombramiento tendrá un plazo de 20 días hasta que asuma el control del juzgado. Entretanto, una sustituta que ha pasado por Amurrio gestiona los asuntos que competen a Instrucción 3.