Mendia se felicita por tener "el Gobierno más fuerte de los últimos 22 años" y por su "impronta progresista"

La secretaria general socialista y futura vicelehendakari segunda del nuevo gabinete de Iñigo Urkullu, Idoia Mendia, se ha felicitado por que "en un momento histórico" Euskadi vaya a contar "con el Gobierno más fuerte de los últimos 22 años" fruto de la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE y, además, "con una marcada impronta progresista" incluso en las áreas que dirijan los nacionalistas porque "un Gobierno de coalición no son compartimentos estancos de cada partido, es un compromiso de país, con una visión conjunta". "Hoy con nuestro voto nos comprometemos a blindar esa estabilidad en un momento crucial para el futuro de los vascos", ha dicho Mendia, que no ha ofrecido ningún detalle de quiénes serán, junto a ella, los consejeros socialistas en el nuevo Ejecutivo o de los carteras que dirigirán.

Mendia, que ha calificado el nuevo Ejecutivo como "un Gobierno plural para una Euskadi plural", ha defendido que el pacto para la legislatura 2020-2024 no es continuista con el anterior. "Es un acuerdo rehecho de abajo arriba, acorde con la crisis", ha enfatizado la dirigente socialista, que ha subrayado que "lo primero" será "fijar las bases para la reconstrucción social y económica de Euskadi". "Requiere un esfuerzo de garantía de la salud, protección de rentas, de impulso colectivo de la actividad económica", ha añadido Mendia, que ha adelantado una "transformación de Osakidetza" y también un plan de atención a los mayores. Ha prometido también una ley de Memoria Histórica, un proyecto que quedó en el cajón en la pasada legislatura.

La dirigente del PSE-EE ha asegurado que habrá mayoría absoluta "pero no rodillo". "Invito al acuerdo sincero a todos", ha dicho Mendia, que incluso ha mirado expresamente a la bancada de EH Bildu para decirles que no tienen problema en entenderse con ellos. Lo ha hecho bajo la atenta mirada de Santos Cerdán, uno de los 'pesos pesados' de Ferraz y que no se ha perdido detalle en la sesión de investidura. "Tenemos un horizonte electoral despejado. No hay citas con las urnas hasta dentro de tres años. Invito a todos los grupos a aprovechar este tiempo. No es tiempo de competir, es tiempo de colaborar", ha añadido.