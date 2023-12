El movimiento feminista denuncia que el Lointek Gernika es “responsable de la impunidad” de Mario López

El movimiento feminista de Gernika ha denunciado que la directiva del Lointek Gernika “ha sido directamente responsable de la impunidad que ha disfrutado” el exentrenador denunciado por agredir sexualmente a una menor de 13 años, Mario López. “La dirección actual del Lointek-Gernika ha sido directamente responsable de la impunidad que ha disfrutado Mario Lopez y de la revictimización de la agredida. No pueden seguir ni un día más en sus puestos. Las mujeres, todas las personas, necesitamos responsables que cuiden nuestras vidas, en Lointek-Gernika y en todos los ámbitos. Nos merecemos una vida sin violencia, y la actitud que esta directiva ha mantenido también es violencia. Por tanto, hacemos un llamamiento a las federaciones vasca y española de baloncesto, a todos los sponsors, a los socios y socias del club, así como a las administraciones públicas que apoyen económicamente o cedan instalaciones al club, a que hagan todo lo que esté en sus manos para no prolongar esta situación”, han criticado este sábado en una rueda de prensa celebrada en el municipio vizcaíno.

“Aquellos que tienen la obligación de prevenir y tomar medidas ante cualquier agresión sexual, han optado por mentir y defender al agresor. Desde que tuvo constancia de los hechos, mucho antes de que la noticia se hiciera pública, la junta directiva del equipo de baloncesto Lointek-Gernika no ha dado ni un paso de cara a la reparación de la persona que fue agredida, ni de clarificar la magnitud de la agresión o el número de agredidas, ni de prevenir otras posibles agresiones”, han señalado.

El pasado miércoles, 20 de diciembre, tras el primer partido del club de baloncesto después de que se hiciera público el caso, el abogado que representa al club, Juan Carlos Soto del Castillo y el presidente del equipo, Gerardo Candina, acompañados de miembros de la Junta Directiva, realizaron declaraciones y sostuvieron que el club “lamenta y condena” lo sucedido y que se reunieron con el movimiento feminista para conocer la situación, pero que no actuaron cuando conocieron la denuncia porque pensaron que “era acoso y no agresión sexual”.

También insistieron en que el “sistema ha fallado” y que se personarán en el procedimiento jurídico contra el que fuera entrenador y seleccionador nacional Mario López. “Nos personamos primero porque el club ha sido víctima de un engaño. Segundo, porque el juzgado ha entendido que no se nos tenía que llamar como parte ofendida para personarnos y la tercera, porque no sabemos qué ha pasado. A día de hoy nosotros no tenemos la querella, la prensa tiene más información que nosotros (...) No es concebible que alguien haya trasladado a los miembros del club que la persona que está ahí con sus hijas tiene una denuncia por agresión sexual continuada de menores y que esas personas lo estuvieran permitiendo. Yo les he visto totalmente derrumbados. ¿Qué entendemos que ha fallado? El sistema. Quizás la denunciante no quería decirlo por su propia protección y si alguien lo ha cometido no quería que se sepa. Todo esto se puede hacer mejor. La respuesta del sistema e incluyo al club, ha sido insuficiente”, argumentó el abogado.

"Estuvimos reunidos con miembros del colectivo feminista y nos trasladaron que había una constancia de una denuncia de agresión sexual o acoso sexual. Pero nada más". Lointek Gernika tras hacerse pública la denuncia contra su exentrenador Mario López.https://t.co/ipGqAbFTHE pic.twitter.com/gkU5ZT8xx9 — Maialen Ferreira (@maialenferreira) 20 de diciembre de 2023

Ante estas palabras, desde el movimiento feminista han denunciado que “lo único que han hecho ha sido proteger a Mario Lopez, tanto en público como en privado, menospreciando el tamaño de los abusos, escondiéndose tras una falsa ignorancia y manteniendo a Mario bajo su protección. Han demostrado una complicidad total con él, hasta que la noticia se ha hecho pública. Ahora que se ha hecho pública, no han hecho más que intentar blanquear su imagen”, han criticado.

Tras las reuniones mantenidas entre el club y el movimiento feminista este verano, desde el club en un primer momento deciden mantener a López como entrenador del equipo femenino. Sin embargo, después cambian de opinión y lo nombran responsable de la gestión interna y deportiva del club. No es hasta que la noticia se hace pública que el Lointek Gernika decide apartar a López de todas sus funciones. “Tal como han declarado oficialmente, fue el propio Mario Lopez quien les informó de que una mujer había interpuesto una denuncia de acoso contra él, pero que no tendría ningún recorrido. Ante está información, la directiva de Lointek-Gernika optó por creer a Mario y quedarse de brazos cruzados. No hicieron nada, no les preocupó que el entrenador se mantuviera en una posición de poder y mando sobre niñes y mujeres, con total impunidad”, han criticado.

“Queda claro que para la directiva del Lointek-Gernika, el acoso a niñes y mujeres no es motivo suficiente para preocuparse ni tomar medidas preventivas. Tampoco tomaron medidas cuando a principios de julio, Gernikako Sare Feminista les habló no ya de un caso de acoso, sino de agresiones sexuales continuadas a una menor de edad. Una vez más, no hicieron nada para notificar o pedir asesoramiento a la federación de baloncesto u otras instituciones. No hicieron nada cuando algunas jugadoras pidieron que se apartara a Mario del club porque no se sentían seguras, y no hicieron nada cuando una jugadora decidió dejar el club por esta misma razón. Lo único que han hecho ha sido proteger a Mario”, han sentenciado en un acto en el que han querido trasladar su apoyo a la mujer que ha denunciado las agresiones sexuales y a cualquier otra mujer que haya podido ser agredida.