La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha informado en el Parlamento Vasco de que Euskadi entregará vacunas de AstraZeneca a mutuas y servicios de prevención de grandes corporaciones y otras entidades -como la de la Ertzaintza- para agilizar el proceso de inmunización contra la COVID-19 cuando corresponda inmunizar a esos colectivos. Al ser una vacuna destinada solamente a los menores de 55 años y con características diferentes a las de Pfizer o Moderna, se iniciará un proceso simultáneo con apoyo externo en algunos subgrupos con el ánimo también de que los equipos propios del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) avancen con más agilidad en la 'hoja de ruta' ya pactada entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. De manera continuada, Euskadi aparece a la cola de todas las comunidades autónomas en lo tocante a la proporción de dosis utilizadas en relación con las recibidas.

Euskadi notifica 121 fallecidos más con COVID-19 y las UCI vuelven a registrar otro máximo con 165 pacientes críticos

Saber más

Como ya era conocido, los destinatarios de la vacuna de AstraZeneca serán algunos sanitarios de centros privados, docentes de Primaria y Secundaria, miembros de la Ertzaintza y de otros cuerpos policiales y también transportistas, conductores de transporte público, personal de funerarias o cajeros de supermercados, es decir, "profesionales esenciales". Euskadi forma parte de un grupo técnico reducido de comunidades autónomas que ha participado en el diseño del nuevo plan ajustado a las características de Astra Zeneca junto con Andalucía, Canarias, Catalunya, Valencia, Galicia, Madrid y Murcia. Fuentes de la Sanidad vasca indican que algunas mutuas ya han realizado procesos de vacunación contra la gripe y que la fórmula ha resultado efectiva. Además, sostienen que se trata de un producto más fácil de transportar, conservar y manejar que el resto.

Eso sí, el Ejecutivo vasco ha enfatizado que seguirá utilizando Pfizer o Moderna con sanitarios de la privada que estén expuestos a pacientes sin mascarilla durante más de 15 minutos. Sería el caso de odontólogos, higienistas, personal de medicina estética, logopedas o foniatras.

Sagardui -que ha vuelto a repetir que no se fija ni en el ranking ni en la "presión mediática" a la hora de afrontar la campaña de vacunación- ha señalado que hasta este miércoles 31.739 personas han sido ya inmunizadas en Euskadi, el 1,45% de la población y unas 4.200 más que los datos ofrecidos este martes. Otras 19.194 han recibido ya la primera dosis y esperan la segunda. Son 2.958 los sanitarios con la pauta completa. "Nadie se está quedando sin la segunda dosis gracias a la estrategia adoptada en Euskadi, que ha demostrado ser adecuada", ha defendido la titular de Salud, refiriéndose a que por sistema se guardan la mitad de las vacunas que se reciben.

La consejera ha comparecido en la Cámara vasca por tercera vez para responder a preguntas de la oposición en torno a las irregularidades en las vacunaciones, singularmente en los casos de los hospitales bilbaínos de Basurto y Santa Marina. Sus gerentes, Eduardo Maíz y José Luis Sabas, ambos exconcejales del PNV, ya no siguen en el cargo por haberse inmunizado sin respetar el protocolo. Sagardui ha recalcado que no conoció que en Basurto, cuando ni siquiera había vacunas para los sanitarios, Maíz aprovechó unos 'culillos' una noche y sin siquiera registrarlo, y ha subrayado que no dio el visto bueno a que Sabas vacunara a todo el hospital de Santa Marina, incluido él y religiosos, sindicalistas o reponedores.

El PSE-EE brinda su apoyo a Sagardui

Todos los partidos de la oposición (desde EH Bildu a Vox pasando por PP+Cs y Elkarrekin Podemos-IU) han vuelto a salir insatisfechos con las explicaciones y han reclamado por enésima vez la dimisión de Sagardui. "Diga por favor de una vez la verdad. Es la tercera vez que comparece", ha implorado Laura Garrido, portavoz de PP+Cs en la comisión de Salud. "Ha mentido y vamos de escándalo en escándalo hasta el siguiente escándalo", ha ironizado en euskara la representante de EH Bildu, Rebeka Ubera, aludiendo también a la destitución de un alto cargo que se saltó las restricciones sanitarias para ir a jugar al golf. La consejera ha contado con el presidente de la comisión (Kerman Orbegozo, del PNV) como aliado, ya que ha pedido a los partidos que se limitasen a las vacunas y no a temas que no estaban estrictamente en el orden del día.

Además, el PSE-EE ha cerrado filas con el PNV, su socio de Gobierno. El socialista Ekain Rico ha vuelto a defender la gestión de la nacionalista Sagardui. "Aquí tenemos hechos. Otra cosa es que no les vengan bien a algunos", ha dejado caer. Luis Javier Tellería, del PNV, ha recogido el guante y ha vuelto a recordar que, por mucho que la oposición acumule iniciativas y preguntas, en el Parlamento Vasco el Ejecutivo tiene "mayoría absoluta". "Dejen de echar basura", ha solicitado Tellería. Ubera ha replicado que al PNV solamente le falta solicitar al coronavirus que "acepte el resultado electoral y deje de erosionar al Gobierno de Iñigo Urkullu" porque "todas las respuestas [a las polémicas] son con un 'hemos ganado las elecciones'".