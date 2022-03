El 'nuevo' PP busca un perfil propio en Euskadi en Educación y Salud

El 'nuevo' PP vasco, comandado por un Carlos Iturgaiz ya reconvertido de casadista en aliado de Alberto Núñez Feijóo y que considera a Alfonso Alonso una “referencia”, está marcando perfil propio en el Parlamento Vasco en temas de Educación y Salud. En materia educativa, ha solicitado formalmente que no avancen los trabajos de la ponencia que trabaja en la reforma de la ley hasta que toda la documentación en euskera no esté también en castellano, particularmente las propuestas de EH Bildu. En materia sanitaria, han entregado en la Cámara 6.000 firmas de vitorianos contra los recortes en Salud y, en particular, por el cierre de las Urgencias del hospital del centro de Vitoria, el de Santiago.

Osakidetza entiende que Vitoria tiene ahora las mejores Urgencias de España y que en Bilbao no se desmantela Basurto

“Solamente fueron entregadas en euskera y aún no se ha facilitado su traducción al resto de grupos parlamentarios por parte de la presidencia de la ponencia”, se ha quejado el grupo PP+Cs sobre algunos documentos para la reforma educativa. La secretaria general del PP, Laura Garrido, que es la portavoz habitual en lengua vasca de su partido desde hace lustros, ha defendido que hay dos lenguas oficiales y que todo lo producido en castellano se pasa al euskera en el Parlamento. Además, ha ironizado que entre los partidos que defienden ese idioma “hay mucha gente que sabe euskera pero prefiere manejar documentos en castellano”. Garrido ha criticado también el fondo de este debate, porque busca un sistema educativo “al servicio del ideario nacionalista”. Esta formación, formalmente, no mantiene ninguna negociación con el Gobierno de PNV y PSE-EE en esta materia.

En Salud, el PP de Álava inició una recogida de firmas en la calle contra el cierre de las Urgencias de Santiago, que suponían “el 40%” del total hasta ahora. En varias carpetas, han llevado estas quejas al Parlamento para dar mayor consistencia a una iniciativa que ya tenían registrada desde enero y que también debatirán las Juntas Generales de Álava. Garrido ha recordado que el Ayuntamiento ya la votó y la aprobó, merced a los votos de la oposición, ya que EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU tampoco secundan la reorganización de servicios en Vitoria. Sin embargo, en el Parlamento PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta.

Al lado de Garrido, el presidente de los 'populares' alaveses, Iñaki Oyarzabal, ha hablado de “maltrato específico” hacia Álava en la planificación sanitaria. Según sus datos, además del cierre de las Urgencias de Santiago se ha dejado un solo PAC o punto de atención continuada para una ciudad de “250.000 habitantes” cuando Donostia, con menos, “tiene cinco” y en Bilbao hay seis. El PP entiende que es bueno mejorar las instalaciones de Txagorritxu pero sin un espacio en el centro se deja de atender a muchos barrios, singularmente a personas mayores que tienen dificultades para desplazarse. Además, el PAC ubicado al lado de las antiguas Urgencias estaría absorbiendo parte de esa demanda

Preguntados por la reaparición de Alonso, que será uno de los compromisarios vascos en el próximo congreso del PP tras haber sido defenestrado por Pablo Casado, los 'populares' aseguran que es una “referencia” por los cargos que ha ocupado y porque siempre hay vocación de “ensanchar” la organización. Ahora bien, no entran en el debate sobre sus críticas al modelo de Casado -que llevan implícitas las quejas por la elección de Iturgaiz- y remarcan que el PP vasco siempre ha tenido el “cariño” y el “afecto” de Génova.