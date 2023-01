La plantilla de Petronor lleva su protesta a la Inspección de Trabajo para denunciar 167.000 horas extras acumuladas

Los trabajadores de Petronor han celebrado este miércoles su segunda jornada de paros parciales llevando su protesta ante la Inspección de Trabajo para denunciar la acumulación de horas extras que les obliga hacer la empresa sin que la administración lo evite. Según las cifras que manejan desde el comité de empresa en los últimos cuatro años se han acumulado en torno a 167.000 horas extras, “el equivalente a las jornadas anuales de más de cien trabajadores en Petronor”, aseguran. En concreto, se registraron cifras de “record histórico” en 2019 con 67.865 horas extras; 30.958 en 2020, el año de la pandemia de COVID-19; 30.817 en 2021, año en que aplicaron a los trabajadores un ERTE, que fue declarado injustificado por la autoridad laboral, y en 2022, “a fala de datos de diciembre, hasta noviembre se llevan contabilizadas 36.891, según los datos facilitados por la dirección”, han señalado los trabajadores.

“Detrás de todas y cada una de estas horas extraordinarias hay personas que ven vulnerado su derecho a conciliar y descansar, pues la mayor parte de ellas son obligatorias”, aseguran los trabajadores. “Personas que no pueden abandonar una unidad en marcha, en una refinería, porque la empresa no les facilita un relevo, a pesar de tener personal disponible. Muchos compañeros y compañeras que tienen que acometer trabajos de mantenimiento en emergencias, o durante una parada organizada en turnos de 12 horas. Muchas personas que no pueden conciliar su vida e incluso no pueden atender sus obligaciones familiares porque la dirección incumple sus responsabilidades”, denuncian.

Una situación que, en su opinión, la empresa lleva a cabo con la “complicidad” de la inspección de trabajo, que “conoce la situación y la permite”. “Es totalmente inaceptable”. “Esto la hace cómplice de unas vulneraciones sistemáticas que no quiere atajar”, aseguran.

En este sentido, los representantes de los trabajadores de Petronor aseguran que “año a año, las resoluciones que Inspección de Trabajo viene emitiendo contra Petronor son de multas administrativas de 3.000 o 6.000 euros”, unas cantidades que “en una empresa con beneficios como Petronor, suena a chiste. En algunas ocasiones se limita a advertencias verbales o llamamientos a la negociación. La dirección no está interesada en buscar una solución a esta problemática ya que le sale mucho más rentable pagar este tipo de sanciones meramente simbólicas.”

Denuncian que “esta lacra se extiende a muchas empresas, grandes y pequeñas, así como a las subcontratas. Este modelo basado en la organización del trabajo en base a horas extraordinarias es estructural. Por eso venimos hoy a las puertas de la Inspección de Trabajo, a denunciar la pasividad que mantiene hacia empresas como Petronor, a reclamar acción, a decirle que estamos cansados de que se rían de nosotros”, aseguran.

La de este miércoles es la segunda jornada de huelga de las 88 horas de paro que tienen convocadas a los largo de este mes para negociar un convenio que finalizó su vigencia desde 2019. La primera se realizó el pasado 11 de enero con una concentración a las puertas de la refinería. “Llevamos desde diciembre 2019 con el convenio caducado y con nuestro salario y condiciones de trabajo congeladas. Hemos mantenido más de doce reuniones sin lograr avances en la negociación”, han denunciado en la movilización de este miércoles. Dentro de la plataforma de reivindicaciones se incluye resolver lo que consideran uno de los principales problemas: “la organización del trabajo en base a horas extraordinarias de manera sistemática como consecuencia de la falta de personal”. Además quieren que la oferta de la empresa garantice el poder adquisitivo de los trabajadores pese a la subida de la inflación. Desde la dirección de la empresa señalan que están abiertos a la negociación y que su oferta supone subidas salariales del 11% consolidables para el conjunto de los años de vigencia, lo que garantizaría el 75% de la subida de la inflación, y el resto en conceptos no consolidables, por lo que consideran que es una oferta que no justifica la convocatoria de estos paros.