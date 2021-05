El PNV acusa a EH Bildu de apoyarse en los partidos de "la foto de Colón" para la reprobación de la consejera de Salud

Fue registrada en febrero y se votará finalmente la semana próxima. Mientras el pleno del Parlamento Vasco debatía y votaba las mociones del orden del día de este jueves, los partidos políticos calentaban ya motores para un debate previsto para dentro de siete días. EH Bildu, principal fuerza de la oposición elevará a la Cámara la petición de reprobación de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, "por el descontrol que se está produciendo en la campaña de vacunación, por su comportamiento en la negación de irregularidades y por mentir al Parlamento a este respecto". Conocidos los planes de su máximo rival político, el PNV no ha escatimado en críticas a la coalición abertzale y ha deslizado que la "fotografía" que saldrá de la sesión parlamentaria es un portazo a sus pretensiones porque el Gobierno de Iñigo Urkullu tiene mayoría absoluta y una imagen de la izquierda independentista votando de la mano del trío de la "foto de Colón", en referencia a PP, Ciudadanos y Vox.

La portavoz abertzale, Maddalen Iriarte, ha asegurado ante los medios de comunicación que el contexto es propicio para rescatar un texto redactado en febrero, cuando se acaban de conocer las irregularidades en las vacunaciones de los entonces gerentes de los hospitales bilbaínos de Basurto y Santa Marina, los exconcejales del PNV Eduardo Maíz y José Luis Sabas. El caso, ya archivado por la Fiscalía, se saldó con la destitución de ambos, pero en la oposición caló la idea de que Sagardui no dio todas las explicaciones sobre la responsabilidad del Gobierno en la ocurrido, principalmente porque si Sabas se vacunó a sí mismo y a toda la plantilla de su hospital fue porque recibió viales suficientes para hacerlo cuando las dosis disponibles eran muy escasas. Iriarte ha recordado que esta semana los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, han votado contra la solicitud de que se celebren nuevas comparecencias parlamentarias para analizar lo ocurrido y ha incidido en que hay otros consejeros o incluso el lehendakari que "no están diciendo la verdad" en la gestión de la pandemia. La jefa de la oposición ha citado algunos datos ofrecidos por Urkullu en la última sesión de control o incluso el desconcierto por las medidas que estarán en vigor tras el final del estado de alarma. Ha ironizado que quizás sería más fructífero pedirle los detalles al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

El portavoz del PNV, Iñigo Iturrate, no ha tardado en responder. Ha dicho de la propuesta que es un "despropósito", una "irresponsabilidad" y una "sinvergüenzada". Ha añadido que trata de "enredar" y "manipular" con análisis equivocados de lo ocurrido con tal de "desgastar", "debilitar" y "ensuciar" al Gobierno de Urkullu. Ha seguido con que se puede hacer oposición sin actuar de manera "irresponsable" o "demagoga". Y ha zanjado que es una forma "miserable" de hacer política. Ha recordado, eso sí, que el recorrido de la reprobación será muy corto por la composición de la Cámara y ha incidido en que EH Bildu "no va a conseguir paralizar" o "condicionar" la acción del Ejecutivo. Lo que sí va a lograr es conmemorar su "décimo aniversario" como coalición votando junto a los de "la foto de Colón", PP, Ciudadanos y Vox.

En efecto, aunque la coalición PP+Cs ha presentado una enmienda de totalidad al texto original de EH Bildu, coincide en la conclusión y en pedir la reprobación de Sagardui. El parlamentario Carmelo Barrio ha remarcado que "la situación no ha cambiado" desde que se planteó en febrero este debate y asegura que ha habido una "absoluta falta de transparencia" respecto a las vacunaciones irregulares. En cuanto a la pandemia, la portavoz sanitaria, Laura Garrido, ha contrapuesto con insistencia el modelo de Madrid con el modelo vasco. Vox, por el contrario, ha reaccionado con dureza contra EH Bildu aunque comparta el sentido de su petición para no verse ubicado en el mismo barco que la izquierda abertzale. Su única representante, Amaia Martínez Grisaleña, ha asegurado que EH Bildu actúa de manera "cobarde" al presentar una reprobación y no una moción de censura vinculante. En cuanto a los otros partidos, Elkarrekin Podemos-IU encara el debate con una enmienda ya registrada de tono crítico con lo ocurrido en Basurto y Santa Marina pero con peticiones más genéricas y sin entrar en valorar la continuidad de la consejera de Salud. El PSE-EE, como socio del PNV en el Gobierno, ha cerrado filas en todo momento con Sagardui.

