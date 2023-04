Los sindicatos de los concertados religiosos vascos alientan movilizaciones hasta final de curso

Los trabajadores de los centros de enseñanza religiosa concertada vasca han secundado este martes una jornada de huelga por el convenio con la amenaza de que habrá más. ELA, Steilas, CCOO, LAB y UGT han advertido de que intensificarán las movilizaciones hasta final de curso si las las patronales Kristau Eskola y Aizce-Izea no garantizan en la negociación del convenio medidas para aliviar las cargas de trabajo, mejoras para los sectores más feminizados y precarizados y subidas salariales conforme al IPC, entre otras reivindicaciones.

Estaban convocados a la huelga un total de 9.000 trabajadores de unos 200 centros escolares en los que están matriculados unos 130.000 alumnos. Como siempre ocurre en el balance de las huelgas, las cifras de seguimiento difieren según sean los sindicatos o la patronal la que los traslade. Los sindicatos han cifrado en un 65% el seguimiento de la jornada de huelga, con una incidencia especial entre el personal de administración y servicios, personal de primer ciclo de Educación Infantil, especialistas de apoyo educativo y docentes de todas las etapas y de Formación Profesional y han criticado los servicios mínimos impuestos. La patronal Kristau Eskola, sin embargo, ha minimizado el impacto del paro y ha rebajado el seguimiento hasta el 20,90%.

Los trabajadores han trasladado su protesta a las calles de Bilbao y ha recorrido en manifestación la Gran Vía de la capital vizcaína desde el Gobierno vasco hasta el Teatro Arriaga, en una marcha en la que se han coreado lemas instando a las patronales a la negociación: “Menos oración, más negociación”.

Los sindicatos denuncian que hace un mes que advirtieron de que las negociaciones del convenio estaban bloqueadas porque las patronales no planteaban propuestas con contenidos, y aseguran que antes de acudir a las movilizaciones, presentaron un escrito a las patronales con representación en la mesa de negociación, en la que les invitaban a realizar una propuesta con contenidos para poder avanzar en la negociación del convenio. “Hoy por hoy no tenemos ninguna respuesta ni noticia por parte de las patronales, ni hemos recibido propuesta alguna”. La última reunión entre las partes tuvo lugar el 2 de febrero. Aunque han mostrado su “mano tendida” para retomar las negociaciones, han advertido de que sólo admitirán una negociación “seria”, con contenidos, y que si no es así intensificarán las movilizaciones.

La patronal pide tranquilidad a las familias y mira al Gobierno

Desde Kristau Eskola, su directora, María Eugenia Iparragirre, ha señalado “la voluntad de todas las partes de querer mejorar las condiciones laborales y salariales” de los trabajadores, y ha apelado “al diálogo y a proseguir con las negociaciones”, al tiempo que ha lanzado un mensaje de “tranquilidad a las familias”. Ha recordado que la Mesa de Negociación se ha reunido en 13 ocasiones, durante las cuales las patronales han presentado dos propuestas de contenidos. La primera, el 29 de noviembre de 2022, y la segunda, el pasado 2 de febrero, que “han sido rechazadas por los sindicatos presentes en la Mesa de Negociación, ”argumentando que no satisfacen sus reivindicaciones para el periodo 2022-2024“.

En aquella misma reunión del 2 de febrero, las patronales propusieron a los sindicatos “ir de la mano a Gobierno vasco para analizar las posibilidades existentes en materia de financiación”. Iparragirre ha asegurado que la “voluntad inequívoca” de Kristau Eskola es la de “mejorar las condiciones de salario y horario de nuestros trabajadores”. “Manteniendo la sostenibilidad de los centros en el marco del nuevo pacto educativo, entendemos que esto solo puede realizarse de la mano del Departamento de Educación”, ha afirmado, al tiempo que, “siendo conscientes de que no son momentos fáciles para nadie”, ha apelado “al diálogo y a seguir con las negociaciones, para lo cual mantenemos las conversaciones con todos los actores implicados: sindicatos y Gobierno vasco”.