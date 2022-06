Urkullu y Sagardui comprometen en el Parlamento un “refuerzo” de la Sanidad pública ante las dudas de la oposición

La polémica por el anunciado “cambio cultural” en la Sanidad pública vasca por la falta de médicos -la consejera Gotzone Sagardui aludió en una conferencia a que habría que desplazarse más lejos para ir a consulta o que los enfermeros asumirían nuevas funciones- ha continuado este viernes en la sesión de control al Gobierno que ha celebrado el Parlamento Vasco. La propia Sagardui y también el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha tenido que responder a preguntas de todos los grupos de la oposición -y en el caso de Elkarrekin Podemos-IU por partida doble- para que el Gobierno trate de concretar en qué modificaciones está pensando para la atención primaria. Urkullu se ha encargado de fijar el doble mensaje que ya se viene repitiendo en los últimos días a modo de argumentario. Por un lado, se recalca que Sagardui no dijo lo que se ha interpretado que dijo -ha habido “titulares de trazo grueso”, según el Gobierno-; y, por otro lado, lejos de recortes el compromiso es de “reforzar” Osakidetza.

“Bueno sería que, hechas las precisiones, dejáramos la brocha gorda y los titulares de trazo grueso, y nos comprometiéramos de verdad [...]. Voy a ser claro. La mejora de la atención primaria es una prioridad de nuestro programa de Gobierno. Vengo y venimos reclamando desde hace años la necesidad de prestigiar la medicina familiar y comunitaria. Vamos a reforzar la atención primaria, avanzando en la integración asistencial; vamos a ampliar, renovar y consolidar las plantillas; vamos a mejorar la formación y el reconocimiento a los profesionales; y vamos a seguir trabajando por una salud sin desigualdades, más cercana y al servicio de las personas”, ha solemnizado Urkullu, que ha añadido que apuesta por una Sanidad “pública” y “cercana”.

Sagardui, por su parte, ha intentado explicar que cuando hablaba de mayor “movilidad” se refería a tratamientos muy especializados, como la “protonterapia”. También ha dado a entender que los medios de comunicación no interpretaron bien sus palabras. “No estamos hablando de la atención primaria en estos casos”, ha insistido. ¿Qué es lo que dijo y no dijo? En la conferencia que dio origen a la tormenta manifestó lo siguiente: “No podemos obviar que tanto la especialización de recursos derivada de la innovación en técnicas y tecnologías como la escasez de médicos de familia apuntan a un horizonte de mayor movilidad de la ciudadanía para recibir atención. Euskadi es una comunidad pequeña, con buenas redes y servicios de comunicación. La movilidad no debería ser un problema, pero lo es. Nos enfrentamos al reto de trasladar a la ciudadanía que estamos ante un cambio cultural, de usos y costumbres en nuestra relación con los servicios sanitarios. Habrá que desplazarse con más frecuencia. Habrá consultorios que estén atendidos por servicios de enfermería o incluso que permanecerán cerrados en épocas como las que se avecinan, las vacacionales. Recurriremos a consultas telemáticas, a herramientas de triaje telemático. Esto va a ser así”.

En cualquier caso, Sagardui ha recordado que este sábado empieza la nueva OPE de Osakidetza y que arranca, precisamente, con los exámenes de medicina de familia. “Los exámenes son mañana, no dentro de años”, ha remarcado para mostrar su compromiso con la primaria. También ha afirmado que, en la pandemia, Osakidetza ha tenido más plantilla que nunca. “Sigue siendo el servicio mejor valorado del Estado. Y eso hay que decirlo”, ha querido dejar claro. Y ha concluido: “¿Que vamos al 'modelo Ayuso'? ¡No es cierto!”.

Desde la oposición, Rebeka Ubera de EH Bildu ha sido muy crítica con lo ocurrido y también con lo que ve como un intento posterior de tapar lo que realmente se expresó en la conferencia. Ha ironizado que la consejera incluso quiso salir en 'prime time' de ETB a la vez que Fito, que ofreció un concierto multitudinario la pasada semana en San Mamés, para cambiar el discurso. “Ya basta de dejar avisos a la ciudadanía. Durante años y décadas han estado ustedes en el Gobierno. Si estamos así no es fruto de la casualidad, gran parte es por las políticas que han implementado”, ha criticado Ubera, que ha recordado que al menos desde 2014 lleva denunciando en el Parlamento los problemas de personal. Antes de la pandemia ya hubo huelgas, ha recordado.

En Elkarrekin Podemos-IU se han dividido los papeles. Miren Gorrotxategi ha interpelado al lehendakari y Jon Hernández a Sagardui. La primera ha apelado a un “pacto” para blindar la Sanidad pública con medidas como un “plan de retorno con incentivos” para facultativos “emigrados”. Hernández ha añadido que “Osakidetza sale en las encuestas encabezando los problemas” tras haber sido un servicio público bien valorado en Euskadi y en comparación con otras comunidades autónomas. Ha agregado que la política sanitaria vasca tiene una “orientación neoliberal y privatizadora” y ha subrayado que la conferencia que ha generado la controversia estaba patrocinada por las compañías privadas Pfizer y GSK.

Desde la bancada de PP+Cs, Laura Garrido, ha apelado a las “competencias exclusivas” vascas para “tomar las medidas que realmente sean efectivas para paliar la falta de profesionales”. Ha exhibido en la tribuna una carta de los profesionales para reflejar el “malestar” del colectivo por la “campaña de desprestigio” contra la primaria y ha concluido que el Ejecutivo “no está a la altura de las circunstancias” en esta materia. “Claramente no han hecho lo que tenían que haber hecho desde hace tiempo. Lamentablemente Osakidetza ya no es una referencia. No es lo que era”, ha señalado Garrido.

Vox, como PP+Cs, ha querido incidir en que las exigencias de euskera a los profesionales los espanta. De hecho, ha pretendido hurgar en la herida de que el propio PSE-EE, socio del PNV en el Ejecutivo, hiciera mención a ello como otro de los factores de la escasez de profesionales. “No es cierto que el euskera sea un impedimento para acceder a una plaza”, ha replicado Urkullu, quejoso de las “mentiras perversas” y remarcando que “toda la ciudadanía tiene derecho a ser atendida en cualquier de las dos lenguas oficiales”.