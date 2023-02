Ángela Roncero, excargo de confianza del alcalde, será la candidata de Cs en Badajoz

Ángela Roncero, cargo de confianza del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, hasta el paso de éste al PP, será la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía pacense en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

“Ha sido nombrada hoy mismo por el Comité Permanente. Ha estado trabajando en el Ayuntamiento de Badajoz con Ignacio Gragera y ahora ha decidido afrontar este reto y este compromiso”, ha informado el candidato de la formación naranja a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Fernando Baselga.

El partido afronta la cita electoral “con mucha ilusión y ganas” y nombrará próximamente al cabeza de lista en Cáceres con la intención de tener nombrados a todos los candidatos “antes de que termine el mes de marzo”. “Nuestro objetivo es abarcar el 60-70 por ciento del censo electoral. No olvidemos que solo con casi 14 poblaciones, entre ellas Cáceres y Badajoz, se llega al 50 por ciento de ese censo”, ha explicado.

Asimismo, Baselga ha afirmado que se trata de unas elecciones “muy importantes” para Ciudadanos“ porque ”nos jugamos seguir o no ya no solo en la política regional, sino también en el ámbito nacional“. Por todo ello ha asegurado que ”el partido se va a volcar con estas elecciones“ al tiempo que ha destacado que cree que se van a obtener unos resultados que muchos no esperan.

Y es que, según ha aseverado, ha viajado y conversado con mucha gente las últimas semanas, por lo que ha manifestado que le está sorprendiendo que muchos jóvenes quieran formar parte de este proyecto. “Cuando algunos se van otros vienen”, ha expresado.

Baselga ha recordado que el partido acaba de vivir un proceso de refundación en el que se han renovado todos los órganos directivos del partido, entre ellos el Comité Autonómico, y es ahora cuando se están empezando a nombrar las candidaturas.