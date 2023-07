La comunidad musulmana insistirá de nuevo a Gragera para contar con cementerio islámico en Badajoz

La comunidad musulmana de Badajoz insistirá en su petición al alcalde, Ignacio Gragera, para crear en el cementerio municipal un espacio exclusivo para enterramientos islámicos al entender que se trata de una “justa reivindicación”.

Gragera ya señaló en 2021, poco después de llegar al cargo, que no era su intención ceder ese espacio tal y como pedía la comunidad. No obstante, el colectivo no tira la toalla y tras su reelección como primer edil, intentará que el regidor cambie de opinión.

El imán de la mezquita de Badajoz, Adel Najjar, ha mostrado su confianza en que Gragera entienda la reivindicación del colectivo que pretende solicitar de nuevo en una reunión con el primer edil tras las vacaciones veraniegas.

Según ha manifestado el también máximo responsable de la Comunidad Islámica en Extremadura en declaraciones a EFE, este espacio “es un derecho” refrendado por las normas, tanto por el convenio nacional de 1992 como por el autonómico firmado tiempo después.

En este sentido, Najjar ha asegurado tener “buenas sensaciones” pues “con el diálogo se pueden alcanzar muchas cosas”.

En la actualidad los ciudadanos musulmanes que fallecen deben ser trasladados a cementerios de otras comunidades o países para ser inhumados, en muchos casos con desplazamientos a territorios como Marruecos, con el gasto en tiempo y dinero que ello supone para sus familiares y amigos.

En este sentido, el objetivo de su petición es evitar “estos problemas” en esfuerzos y trámites.

En la actualidad hay unos 21.000 ciudadanos musulmanes en Extremadura, más de 2.000 en la capital pacense.

Según ha explicado Najjar, ya ha remitido una misiva a Gragera para mostrar su disposición “a cualquier colaboración por la convivencia, el respeto y la tolerancia en la ciudad”.

“Es verdad que en algunas facetas las cosas son más fáciles y en otras hay que trabajar más, como en lo relativo al cementerio, pero la relación con todos los partidos políticos es muy buena”, ha manifestado.

En la pasada legislatura, el alcalde durante la primera mitad de mandato, Francisco Javier Fragoso, siempre se mostró en contra de un espacio diferenciado para la comunidad musulmana en el cementerio pacense, línea que siguió Gragera al tomar el bastón de mando en 2021, posición que Najjar espera pueda cambiar.