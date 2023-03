El alcalde de Mérida a un trabajador que le exigía ser fijo: “Quien denuncie al Ayuntamiento no entra a trabajar más mientras esté el PSOE”

La oposición política en Extremadura ha pedido este jueves la dimisión del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna (PSOE), después de que este, en una conversación telefónica privada con un empleado municipal mantenida en diciembre de 2019, y que ahora ha sido difundida por redes sociales, afirmara que quien “denuncie al Ayuntamiento no entra a trabajar más en el Ayuntamiento mientras esté el PSOE”.

“Todos los que estén en fraude de ley o han cumplido unos meses, el que denuncie al Ayuntamiento no entra a trabajar más en el Ayuntamiento mientras esté el PSOE. Nosotros aquí no les vamos a meter”, afirma el alcalde en dicha conversación, en cuya difusión se ocultan con pitidos algunos nombres de personas.

Rodríguez Osuna explica en la conversación que esto se lo ha dicho a “mucha gente; hay un montón de compañeros de partido, de toda la vida, que me han dicho lo mismo. Les hicimos un favor para estar trabajando un tiempo, pero no para quedarse toda la vida”, agrega.

“El que denuncie al Ayuntamiento -afirma- no entra a trabajar más, lo indemnizamos y punto. Como vayamos a juicio, el que denuncie que se vaya olvidando, no entra a trabajar aquí ni de alguacil”. “Antes aquí hacían fraude de ley y no pasaba nada. Ahora, el alcalde tiene responsabilidad patrimonial”, le dice a su interlocutor.

Tras la difusión, Rodríguez Osuna ha explicado en rueda de prensa que dicha conversación “se circunscribe al ámbito de la sexta o séptima llamada” que el empleado le hizo, “un empleado de un plan temporal del ayuntamiento, que me requiere por séptima vez y que quiere ser fijo del ayuntamiento”.

El trabajador “me dice que se quiere quedar fijo, que los del sindicato, en distintas conversaciones anteriores, le han dicho que si él denuncia y está más de dos años de temporal, se puede quedar fijo”, ha afirmado Rodríguez Osuna, que subraya que responde al empleado municipal “con total naturalidad de que nadie se va a quedar fijo en este Ayuntamiento mientras que yo sea alcalde del PSOE. Nadie va a entrar por la puerta de atrás”.

Asimismo, ha insistido en que le informó -y así se recoge en la conversación telefónica- que la única manera de entrar en el Ayuntamiento es por un concurso oposición pública o a través de los planes de actualización del empleo.

“O me hacéis fijo o saco la grabación”

El trabajador, cuyo contrato terminaba en julio de 2021, se personó dos meses antes de esta fecha en el despacho del delegado del Área de Personal, a quien le dijo -según ha explicado el alcalde- que “o me hacéis fijo del ayuntamiento o saco la conversación que le he grabado al alcalde”, en referencia a la que ahora ha salido a la luz.

“Este equipo de Gobierno no acepta coacciones, chantajes ni amenazas de nadie”, ha remarcado Rodríguez Osuna, quien ha añadido que, tras expirar el citado contrato, el trabajador presentó una denuncia en el Juzgado de lo Social -cuyo fallo dio la razón al consistorio- al entender que tenía derecho a quedarse fijo indefinido.

“Intento cada vez que me llaman ser lo más amable, lo más paciente, pero a la séptima llamada, pues sale una llamada como esa, que ya no hay por dónde cogerlo”, ha apuntado.

En rueda de prensa, el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha dicho que el audio es “extremadamente grave” y refleja “el modus operandi” del PSOE. “Es insostenible que siga al frente de la Alcaldía”, ha manifestado.

Desde Ciudadanos (Cs), su coordinador extremeño, Fernando Baselga, ha afirmado que es “absolutamente lamentable que el PSOE consienta que este señor sea su candidato a la alcaldía de Mérida”. “El PSOE está tardando en cesar a este señor y quitarle de las listas”, ha afirmado en rueda de prensa.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha expuesto en su perfil de Twitter que “una de las grandes lacras que tiene Extremadura son las redes clientelares”. “Los ayuntamientos no deberían ser los cortijos de los alcaldes de turno que contratan a dedo a quienes les lamen las botas. Osuna debería dimitir si se demuestra esto”, ha añadido.