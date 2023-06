El alcalde de Villanueva pide al PP que se posicione sobre si apoya o no la fusión con Don Benito

El presidente de la Diputación de Badajoz y alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ha instado a la candidata popular a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a que manifieste “claramente” si apoya o no la fusión con Don Benito para que el PP, clave para la formación de gobierno en esta localidad, llegue a un acuerdo “con quien sí garantiza la unión”.

El PSOE perdió la mayoría absoluta es Don Benito, aunque ganó las elecciones con nueve concejales. La segunda fuerza fue Siempre Don Benito, con siete, que quiere revertir el proceso de fusión, por lo que la llave de la gobernabilidad la tiene el PP, que se quedó con cinco representantes.

A preguntas de los medios este viernes en Mérida, sobre los resultados electorales en Don Benito que han puesto en duda el proceso de unión, Gallardo ha manifestado que habría que preguntarle a Guardiola, quien todavía no se ha posicionado “claramente” al respecto como sí hizo el anterior presidente del PP regional, José Antonio Monago.

En este sentido, el alcalde villanovense ha señalado que los que han defendido el 'no' “han estado muy movilizados” pero representan el 30% de los votos en la consulta popular frente a un 70% que dijo sí a la unión y ahora han votado a diferentes partidos políticos como el PSOE, el PP o Unidas Podemos.

En cuanto a la posibilidad de que el proceso no siga adelante, Gallardo ha dicho que “como alcalde francamente me apena porque es el mejor y mayor proyecto social, económico y político no solo para los vecinos de las dos localidades, sino para todos los extremeños”.

Por otro lado, el alcalde de Villanueva de la Serena presagia que el bloque de derechas, liderado por la popular María Guardiola, gobernará en Extremadura pues está convencido de que PP alcanzará un “acuerdo de Presidencia” con Vox al que cederá un “mínimo” de dos consejerías. Por ello ha criticado la postura del PP regional en sus negociaciones con el resto de formaciones para llegar a la Junta pues, a su juicio, es “absolutamente teatro, politiqueo barato que solo hace que la gente se desengañe de la política”.

PP y vox están “teatralizando”

En cuanto a la posibilidad de que PP forme gobierno con Vox, Gallardo ha asegurado que “se van a poner de acuerdo, lo sabemos todos, están teatralizando” lo que finalmente acabará en acuerdo. No obstante, ha reconocido otros escenarios posibles como la repetición de elecciones autonómicas, que Guardiola tras un año y medio al frente de la Junta convoque elecciones anticipadas, que no haya nuevos comicios hasta 2027 o que, “simplemente, deje gobernar” al PSOE como la lista más votada.

Al respecto, ha criticado que el PP lance “mensajes contradictorios” puesto que por un lado, el dirigente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, partidario de que gobierne la lista más votada, defiende una estrategia que “le beneficie” de cara al próximo proceso electoral, que “le ha dejado descolocado”, y por otra parte, la líder del PP regional asegura que “sus jefes son los extremeños”.

En este sentido, Gallardo ha replicado que “son los extremeños los que han dicho que el PSOE tiene que gobernar” ya que “Vara ha ganado las elecciones, no como le hubiera gustado, pero por 6.000 votos más”, y ha instado a Guardiola a alcanzar “ya un acuerdo y dejar de marear” o dejar gobernar al partido socialista. “Extremadura no puede estar pendiente de unas elecciones nacionales y de la estrategia de María Guardiola”, ha dicho Gallardo, quien ha augurado que “será muy significativo” lo que suceda en la Asamblea de Extremadura que “se va a constituir muy pronto”.

En cuanto a la posibilidad de sustituir a Guillermo Fernández Vara como secretario general del PSOE de Extremadura, ha dicho que no es una decisión suya sino del partido, “siempre estaré donde el partido considere que debo de estar”.