Demasiada complejidad

Siempre lo cuento, y a veces hay gente que se enoja conmigo por ello: Yo no veo la televisión. Leo las noticias en la prensa escrita porque siempre da más contexto, y creo que para formarnos una opinión el contexto es imprescindible.

Pero esta semana entre los animales domésticos de La Palma ¿rescatados o condenados a una vida indigna? La expulsión del congreso de un diputado electo por un, déjenme que lo diga por favor, supuesto delito cometido en 2014. Sí, ya sé que ha sido condenado en firme, pero era su palabra contra la del policía y ya sabemos que la de la policía pesa más en la balanza de la Justicia. Pero he leído en red-juridica.com que “sólo en el año 2014 las sentencias condenatorias por delitos contra el orden público ascendieron a 13.475. Esto supone que este tipo de delitos se sitúan en el quinto lugar, sólo por debajo de los delitos contra la seguridad vial (96.698), las lesiones (34.136), los robos (30.815) y los quebrantamientos de condena (14.180). Llama la atención sobremanera que las sentencias por delitos contra el orden público superen las de delitos tan comunes como el tráfico de drogas (12.581), los hurtos (11.606), las estafas (9.166) o las falsedades documentales (7.017).”

La subvención que la Junta de Extremadura le ha entregado a la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) cinco mil euros, para que entren en las aulas a promocionar la actividad cinegética entre las niñas, los niños y les niñes de 5º y 6º de Primaria de los colegios públicos de la región, resulta incomprensible. Primero porque la Consejera, Doña Nuria Flores Redondo es de formación maestra, por lo que uno entiende que debe tener una sensibilidad especial hacia la infancia y su correcto desarrollo emocional. La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes se justifica diciendo que ésta es una de las actividades más demandadas por los centros educativos, algo que las ONGD´s ambientalistas y conservacionistas desmienten señalando “no hay más entidades que realizan concienciación medioambiental en este programa y por tanto, el alumnado no tiene opción de elegir otras alternativas, por lo que la aseveración de que sea la actividad más demandada en el medio rural no es correcta. De hecho programas como las rutas por espacios naturales que implican práctica deportiva y conocimiento del medio natural tienen una demanda y participación por lo menos 10 veces mayor.” Firman esta declaración AMUS, ANSER, DEMA, Ecologistas en Acción Extremadura, Ecologistas Extremadura, GRUS, SABIO MUDO y la Sociedad Extremeña de Zoología. Y nos recuerdan que el plomo presente tanto en cartuchos como en perdigones se ha convertido en un problema ambiental de primer orden, tal y como expone la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) en un reciente informe hecho público. Así que, no, la caza no es conservación y no debe venderse como tal.

La sentencia que el alto tribunal autonómico, TSJEx, por la que exime al Gobierno de la región del pago de 5.455.172 euros que le reclamaba La Atalaya de Valdecañas S.L. –cuyo socio único es Marina Isla Valdecañas S. A.– por no haber podido construir un hotel de cinco estrellas con spa y policlínica médica en el resort ubicado en El Gordo y Berrocalejo, cerca de Navalmoral de La Mata. Que me parece muy bien, obviamente, porque a fin de cuentas ya sabían de antemano que estaban construyendo de manera ilegal, pero que vamos, los mismos que los animaron a invertir, ahora celebran el triunfo, y a mi se me queda una cara inexplicable. Aunque debo decir que me alegra que no siempre triunfe el caciquismo y el amiguismo en está tierra que amo tanto.

La Sala de lo Contencioso Administrativo, que preside Daniel Ruiz Ballesteros, expresa “lo adquirido por La Atalaya de Valdecañas S.L. era un suelo rústico, y siempre fue suelo rústico, pues la modificación urbanística que supone el PIR nunca debió haber existido”. Quieran que no, es un logro.

Y la XXXII Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada en Trujillo, de la que no puedo hacerme una idea cabal porque ni la prensa escrita da respuesta a todas mis preguntas sobre estas reuniones estratégicas entre los dos gobiernos peninsulares donde se supone que hablan de cuestiones que van a mejorar nuestro futuro común. Sé que hubo una pequeña representación de los movimientos sociales para hacer oír sus inquietudes.

Mientras espero noticias con más contexto, me fui a escuchar a Virginia Iniesta a Mérida en su conferencia sobre la tauromaquia como maltrato animal legalizado que ha organizado Casa Tierra - Café con gatos. Ustedes pensarán que a estas alturas, a mi no me hace falta escuchar más sobre esto, pero uno siempre aprende de quienes saben más, y así sucedió el jueves. Descubrí que en Europa están intentando recuperar al uro (Bos pritigenius), el toro salvaje primigenio del que los taurinos aseguran que desciende directamente el Toro de Lidia. El uro es un bóvido extinto desde 1627, pero el Proyecto Taurus de Holanda lo quiere recuperar para hacer sostenible el programa de Redes Ecológicas de Holanda, que pretende que todos los espacios naturales del país estén interconectados.

El que fuera su primer director Henri Kerkdijk explicó en su momento que revivir al uro “es mucho más simple y menos fantástico que la película de Jurasik Park”. Los investigadores están seleccionando las razas vacunas actuales más similares al uro para realizar un proceso de retrocruzamiento. Este consiste en buscar las características genéticas del uro entre sus descendientes y mezclarlas mediante cruces hasta combinarlas en un solo ejemplar como una evolución a la inversa. Explican que para que un ecosistema pueda ser auto suficiente, debe contar con al menos una especie megaherbívora, y los uros son una pieza fundamental para para repoblar las reservas naturales ya que no necesitan cuidado, son capaces de mantenerse por sí mismos y no son agresivos. No sé si será por esto último, o porque genéticamente el Toro de Lidia está más lejos del Uro que otras de las razas actuales, pero no ha sido seleccionado para formar parte del rompecabezas. Otra perdida de argumentos para los taurinos.

Y siguiendo la misma lógica del jueves por la tarde, el viernes lo termino escuchando a Carlos Taibo hablar de la Iberia vaciada en el Ateneo de Cáceres. Mientras escucho al economista libertario, me pregunto si los políticos que se han reunido en Trujillo habrán leído sus libros. Y de haberlos leído ¿les servirá de algo? ¿Si lo leen entenderán, por fin, que el futuro está en apostar por la sobriedad y la sencillez voluntarias?

Dice Carlos Taibo que la clave está en hacerse las preguntas correctas, antes que en dar “respuestas realistas” porque los llamados planteamientos realistas a los que tanto apego tiene el Capital, son los que nos han traído al borde mismo del colapso civilizatorio; y en parte las respuestas correctas están en recuperar muchas prácticas sostenibles perdidas en este lado del mundo, pero que aún son el presente para una inmensa mayoría de la población mundial.

De modo que esta semana la prensa escrita no ha sido suficiente, y agradezco haber salido de mi zona de confort (me encanta estar en casa) para profundizar en los problemas y en las soluciones de la mano de personas sabias.