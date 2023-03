Los divorcios caen en Extremadura pero aumentan las separaciones matrimoniales

Las disoluciones matrimoniales registradas en los órganos judiciales de Extremadura en 2022, 1.882 en total, experimentaron una disminución del 3,5 por ciento respecto a las presentadas en el ejercicio anterior.

Estas cifras han sido recogidas por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha advertido de que se trata de datos provisionales puesto que, debido a la huelga de letrados de la Administración de Justicia, ha sido necesario realizar estimaciones ante la ausencia de datos de algunos juzgados.

En el periodo analizado, los divorcios han tenido una reducción, pero en cambio las separaciones se han incrementado respecto al ejercicio anterior. De esta forma, los divorcios consensuados, que sumaron 1.097, se redujeron en un 6,2 por ciento; y los no consensuados, 679, un 1,7 por ciento.

Por su parte, las separaciones consensuadas, 77, se incrementaron en un 4,1 por ciento; y las no consensuadas, 27, ascendieron en un 68,7 por ciento. Las nulidades pasaron de las cero registradas en 2021 a dos en el año 2022.

Si se ponen en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2022, se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con 248,4; y la menor tasa en Extremadura, con 177,6.

Los datos del CGP también incluyen los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales. Durante 2022, disminuyeron casi todos los tipos de demandas de modificación de medidas.

Así, las no consensuadas, de las que se presentaron 679, aumentaron un 5,6 por ciento interanual; las de modificación de medidas consensuadas, que sumaron 258, se redujeron un 11 por ciento; las de guarda custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 579, disminuyeron un 5,4 por ciento; y las no consensuadas, 474, mostraron una disminución del 10,6.